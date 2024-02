Ranking UEFA, avanza il Milan: la nuova posizione dei rossoneri

Dopo un periodo positivo, il Milan è uscito sconfitto nelle gare contro Monza e Rennes. Nonostante ciò, i rossoneri sorridono in campo europeo, viste le posizioni guadagnate nel Ranking UEFA.

Il Milan di Stefano Pioli ha compiuto un netto percorso di crescita negli ultimi due mesi. C’è stato però un calo negli ultimi giorni, con i rossoneri che sono usciti sconfitti sia in campionato contro il Monza, che in Europa contro il Rennes, nonostante la qualificazione non sia stata in dubbio.

L’accesso agli ottavi di finale di Europa League fa sorridere comunque il Milan, visto che i rossoneri guadagnano posizioni nel Ranking UEFA. Ecco la nuova posizione del Milan in Europa.

Ranking UEFA: sorride il Milan, la nuova posizione dei rossoneri

La sconfitta nel match di ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes è stata agrodolce per il Milan. I rossoneri sicuramente devono ritrovare certezze, viste le due sconfitte consecutive nel giro di quattro giorni. Dall’altro lato si può sorridere per la qualificazione agli ottavi di Europa League. L’avanzamento nella competizione ha permesso al Milan di guadagnare due posizioni nel Ranking UEFA. Il Milan attualmente si trova al trentaduesimo posto, con i 54 punti totalizzati. I rossoneri con l’accesso agli ottavi di Europa League, hanno scavalcato in classifica il Tottenham – seppur gli inglesi abbiano anche loro 54 punti – e lo Sporting Lisbona. Inoltre i rossoneri hanno lo stesso punteggio anche di PSV e Lazio nel Ranking UEFA. Durante le prossime settimane, la squadra allenata da Stefano Pioli avrà dunque la possibilità di guadagnare ulteriori posizioni nella speciale classifica per club indetta dalla UEFA.

Ovviamente però l’avanzamento in classifica dipenderà dai risultati ottenuti in Europa League dai rossoneri. Decisiva sarà già la prossima sfida degli ottavi contro lo Slavia Praga. Un avversario alla portare del Milan, che dunque potrebbe avanzare ulteriormente in classifica. Innanzitutto però Pioli dovrà ritrovare la giusta via, visto che nelle ultime due sfide il Milan è parso in calo rispetto ad una settimana fa. Qualora i rossoneri riuscissero a ritrovarsi, potrebbero finire nel gruppo delle favorite per il successo finale dell’Europa League. Molto dipenderà anche poi dal sorteggio dei quarti di finale – qualora i rossoneri superassero gli ottavi – che stabilirà il possibile percorso della squadra di Pioli fino alla finale. Da lì si potrà valutare l’eventuale percorso, e quindi le concrete possibilità che avrà il Milan di avanzare il più possibile nella competizione e nel Ranking UEFA.