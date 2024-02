È tempo di Europa League. Il Milan si prepara per la gara di andata contro il Rennes: c’è un dato che preoccupa Pioli.

Archiviata la sfida in campionato contro il Napoli, adesso il Milan di mister Stefano Pioli è pronto a prepararsi nel miglior modo possibile per la gara di andata dei playoff di Europa League contro i francesi del Rennes guidati da Julien Stéphan. I rossoneri, reduci da nove risultati utili consecutivi in campionato, scenderanno nuovamente sul rettangolo verde dello stadio San Siro giovedì alle ore 21:00, dove ad attenderli ci sarà un avversario in piena forma.

Quella di giovedì sera, di fatto, sarà una gara dalle mille insidie per la formazione allenata da mister Stefano Pioli. Il Milan si troverà difronte una squadra con il morale alle stelle, frutto dell’ottima striscia di risultati messa a segno in Francia. Nell’ultimo weekend di Ligue 1, la formazione allenata da Julien Stéphan ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Il Rennes si proietta alla sfida di Europa League in un momento di forma idilliaco e con una serie di risultati che tengono sugli attenti il Milan di Stefano Pioli. C’è un dato che preoccupa il tecnico rossonero.

Il Rennes preoccupa il Milan di Pioli: il dato parla chiaro

Nella giornata di ieri, il Rennes di Julien Stéphan ha messo a referto la sua ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa, imponendosi col Le Havre grazie al gol di Benjamin Bourigeaud.

Il dato che preoccupa il Milan di mister Stefano Pioli è proprio quello relativo alla striscia di vittorie: otto. Il Rennes di Julien Stéphan vince ininterrottamente dallo scorso 20 dicembre 2023. Da quel giorno, la formazione francese ha conquistato cinque vittorie in campionato e tre in coppa nazionale, tra questi successi c’è anche quello ottenuto ai calci di rigore contro l’Olympique Marsiglia dell’ex Milan Gennaro Gattuso.

Prima del sorteggio con il Milan, il Rennes di Julien Stéphan stazionava nei bassi fondi della classifica di Ligue 1, facendo preoccupare i tifosi. Adesso, la formazione francese sembra rinata e lo dimostrano prestazioni e risultati. La squadra di Julien Stéphan è tuttora settima nel campionato francese, a -4 dalla zona Europa League. I numeri non mentono, il Rennes approderà alla scala del calcio consapevole dell’ottimo momento, sia sul piano della dorma che su quello dei risultati. Per il Milan di mister Stefano Pioli sarà una gara con un alto tasso di difficoltà, tenendo conto principalmente dello status attuale dei francesi. Anche se sulla carta, le due rose sono incomparabili.

Tuttavia, anche la squadra rossonera si appresta a vivere la sfida di Europa League con il migliore degli auspici. Così come la formazione di Ligue 1, anche il Milan è reduce da una striscia positiva. Sono sin qui nove i risultati utili consecutivi dalla società lombarda. Una striscia che i rossoneri vogliono allungare ulteriormente, aggiudicandosi il primo round di Europa League con il Rennes.