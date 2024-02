Rennes-Milan, il gesto del club francese spiazza tutti: accadrà domani

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Rennes e Milan, il club francese ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ancore poche ore e sarà poi il tempo di scendere in campo per il Milan di Stefano Pioli. I Rossoneri sfideranno il Rennes in terra francese e, forti del successo per 3-0 arrivato a San Siro una settimana fa, l’obiettivo non può che essere quello di staccare il pass degli ottavi di finale. Dopo la sorprendente sconfitta contro il Monza in campionato, serve anche una reazione per dimostrare che quello di domenica sia stata solo una caduta.

Anche se la qualificazione è abbastanza in cassaforte, domani tutti i tifosi rossoneri chiedono una grande prestazione e non una semplice prova difensiva per proteggere il risultato. Dall’altra parte del campo ci sarà invece un Rennes molto agguerrito, volenteroso di provare a centrare una rimonta che sarebbe senza dubbio storica.

Il club francese, proprio come accaduto all’andata, avrà tutto il supporto dei suoi tifosi che proveranno a spingere la loro squadra verso una rimonta eroica. Intanto alla vigilia dell’importante gara il Rennes ha comunicato di voler essere protagonista di un’iniziativa che ha senza dubbio lasciato tutti a bocca aperta.

Il Rennes accoglie i tifosi del Milan: frittelle in regalo

Dopo aver invaso Milano una settimana fa per dare forza ai loro beniamini, poi sconfitti nettamente in campo, i tifosi del Rennes sono pronti a fare lo stesso anche domani. Intanto, poco prima del fischio d’inizio della gara in programma alle 18.45, il Rennes ha comunicato che verranno donati a tutti i tifosi del Milan presenti allo stadio le galettes-saucisses, un piatto tipico della Bretagna, simili a delle frittelle di salsiccia, che evidenziano quanto i rapporti tra le due tifoserie siano ottimi.

Il messaggio trasmesso dal Rennes è l’essenza del calcio e fa capire quanto questo meraviglioso sport vada ben oltre il terreno di gioco e il pallone che rotola su di esso. Nonostante l’importante sfida, molto sentita da entrambe le tifoserie, i padroni di casa hanno infatti voluto evidenziare tutta la loro sportività. Questo fantastico gesto infatti ci ricorda che lo sport vada ben oltre il calcio giocato e nelle prossime settimane si spera di poter assistere a molte più iniziative simile, che possono solo far bene al mondo del calcio, troppe volte legato a gesti totalmente violenti e del tutto lontani allo spirito del calcio.