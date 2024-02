Rientro Milan, Pioli può esultare: succederà domani

Stefano Pioli è pronto a riabbracciare un giocatore per i prossimi impegni di Campionato ed Europa League: le ultime da Milanello.

Dopo aver ottenuto il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, il Milan di Stefano Pioli si ferma ancora in Campionato: dopo la sconfitta subita in esterna contro il Monza, i rossoneri nel 26° turno di Serie A hanno trovato solamente un pareggio, contro l’Atalanta. A sbloccare il match è stato il portoghese Rafael Leao, che è tornato al gol in Campionato dopo poco più di 5 mesi dall’ultima volta. Al vantaggio rossonero, ha risposto Koopmeiners su rigore, nella seconda frazione di gioco.

Nella prossima sfida di Campionato, il Milan affronterà la Lazio di Maurizio Sarri: rossoneri e biancocelesti si affronteranno venerdì primo marzo alle ore 20:45, all’Olimpico di Roma. Una sfida importante per la squadra di Pioli, che dovrà cercare di ritrovare la vittoria per salvaguardare il terzo posto e, perché no, provare a raggiungere il secondo, scavalcando di fatto la Juventus. All’andata, il match terminò 2 a 0 a favore dei rossoneri, grazie ai gol di Pulisic e Okafor, entrambi nella seconda frazione di gioco.

Infortuni, buone notizie per Pioli: il rientro

Le prossime settimane saranno importanti per il club rossonero: agli impegni di Campionato, si aggiungerà la doppia sfida degli ottavi di Europa League, contro lo Slavia Praga; non solo, alcuni giocatori saranno poi impegnati con le rispettive nazionali e Pioli dovrà fare i conti con una rosa ristretta in vista della preparazione della partita contro la Fiorentina.

Nonostante questo, da Milanello arrivano buone notizie: secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Fikayo Tomori nella giornata di domani tornerà ad allenarsi con tutto il gruppo, in vista della sfida contro la Lazio. Il difensore centrale del Milan, nella partita contro la Salernitana del 22 dicembre scorso, era uscito a causa di una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro.

Il centrale inglese nelle ultime settimane è tornato a svolgere lavoro separato rispetto al gruppo, ma da domani potrà tornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni in vista della trasferta di Roma contro la Lazio. Non solo, Stefano Pioli lo potrà utilizzare anche nelle prossime partite in modo tale da far rifiatare i proprio giocatori e dare una turnazione.

Dopo Thiaw e Kalulu, dunque, la squadra rossonera attende il rientro di Tomori, che andrà a completare il reparto difensivo, rinforzato nella scorsa sessione invernale di mercato con gli arrivi di Gabbia e Terracciano.