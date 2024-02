Rinnovo con il Milan: interviene l’agente del giocatore

In casa Milan, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe tenere banco un rinnovo di contratto. In merito si è espresso l’agente del calciatore

Una stagione senza dubbio movimentata quella che sta vivendo il Milan dall’agosto 2023 ad oggi, dagli ottimi risultati iniziali, al calo nei mesi successivi, fino ad un apparente ripresa. In campionato il terzo posto sembrerebbe ormai bloccato o comunque la qualificazione alla prossima Champions League non dovrebbe essere in dubbio. Oltre ai risultati, come spesso accaduto sotto la gestione Pioli, il Milan è stato falcidiato dagli infortuni. In un momento preciso diversi forfait hanno coinvolto il reparto offensivo generando una vera e propria emergenza.

Il tecnico parmense è stato costretto a lanciare in campo Francesco Camarda, il giovane attaccante nato il 10/03/2008 che tanto bene ha fatto negli ultimi due anni con la Primavera guidata da Ignazio Abate. Tra l’entusiasmo dei tifosi e l’emozione del ragazzo e della sua famiglia presente allo Stadio San Siro, si è parlato molto del suo esordio. Dopo due apparizioni con la maglia della prima squadra e alcune convocazioni ed il conseguente rientro degli infortunati, il 15enne è tornato con la Primavera.

Rinnovo Camarda, interviene l’agente del giovane attaccante

Le prestazioni di Jovic, la certezza Giroud e la presenza (se pur altalenante di Okafor) non hanno più richiesto l’intervento di Camarda. Il Milan però, nel corso dei prossimi mesi, sarà chiamato a valutare il futuro del calciatore. In merito è intervenuto anche Giuseppe Riso, l’agente dell’attaccante, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Forbes.

Questo il passaggio sul contratto di Francesco Camarda: “Come sempre accade con tutti i nostri clienti, dovremo sederci e valutare attentamente quale sia la strada migliore da intraprendere per Camarda”. Il classe 2008, al compimento dei sedici anni, dovrà firmare il suo primo contratto da professionista. Il club avrebbe pronta un’offerta per lui che dovrà poi valutarla insieme a famiglia e procuratore.

Senza correre e dare troppe pressioni al giocatore, l’ambiente milanista si augura di poter aver trovato in a casa, a “costo zero”, un possibile titolare per il futuro. Nel mentre, in quest’annata, con la Primavera conta questi numeri: 2o presenze con 6 gol e 2 assist in Primavera 1; 3 gol in 3 apparizioni in Primavera Tim Cup. A questi si aggiungono 4 gare in UEFA Youth League con 3 reti ed 1 assist.