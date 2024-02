Rinnovo Maignan, la risposta spiazza il Milan: pronta una mossa

Il Milan pensa al rinnovo di Maignan ma la risposta del portiere spiazza tutti: svelato il punto della situazione.

Il Milan in questo momento è molto concentrato sui propri obiettivi e soprattutto sulla volontà di continuare con questa sfilza di risultati positivi. Dopo un inizio stagione difficile pieno di imprevisti che includono i troppi infortunati che hanno lasciato la rosa rossonera con poche opzione di scelta per Pioli. A mancare è stata anche la continuità che ora piano piano sembra essere stata ritrovata. Il Milan adesso sembra essersi ripreso ed è pronta per questa seconda parte di stagione dove da conquistare ci sono anche i playoff di Europa League che si giocheranno settimana prossima con il Rennes.

Oltre al campo il Milan pensa anche a trattenere i suoi giocatori, al momento c’è molta attenzione sul rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese che ha un accordo in scadenza al 30 giugno del 2026. Alla fine di questa stagione resteranno quindi solo due anni e i rossoneri potrebbero anche optare per l’opzione di cederlo per massimizzare eventualmente il guadagno su di lui, visto che sono in molti i club interessati al giocatore. Tra le big c’è anche il Paris Saint Germain, Donnarumma, ex Milan, in questa stagione sta vivendo periodi un po’ altalenanti. Ma su Maignan c’è anche il Bayern Monaco che sembrerebbe essere intenzione a sostituire Neuer, ipotesi già presa in considerazione l’estate scorsa.

Milan-Maignan: rinnovo in stand-by

Il Milan ha già incontrato Maignan e il suo entourage per parlare del suo futuro in rossonero ma il portiere ha rifiutato la prima proposta, in cui gli erano stati offerti 5 milioni di euro. Offerta che non rispetta la richiesta che sarebbe pari ad 8 milioni.

Di sicuro un ingaggio importante che supererebbe anche quello di Rafael Leao. Il portoghese al momento è il più pagato della rosa milanista con 6,5 milioni all’anno. Dunque l’incontro è stato rimandato a causa di un accordo mancato.

Secondo quanto riportato da TMW il club però non è intenzionato a mollare la presa e dovrebbe esserci un secondo incontro. Il Milan non vuole rischiare di perdere il suo giocatore a parametro zero tra due anni senza guadagnarci nulla o comunque con un offerta al ribasso tra un anno. Proprio per questo per andare incontro alla ricerca del portiere il Milan potrebbe offrire una seconda offerta. Queste dovrebbe essere un po’ più alta pari a 6 milioni di euro più bonus. La società resta comunque ottimista e conta di non perdere il proprio numero uno, anche se la base di partenza per un’eventuale trattativa è intorno ai 70 milioni.