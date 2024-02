Romero e Maldini weekend da sogno: il Milan ha già deciso il futuro?

I due rossoneri in prestito, Luka Romero e Daniel Maldini, rubano la scena. Il Milan li valuta in vista della prossima stagione.

È stato un weekend perfetto per due calciatori targati Milan. La società rossonera li osserva da lontano, tenendo calde le riflessioni in vista della prossima stagione. A rubare la scena nel fine settimana scorso sono stati Luka Romero e Daniel Maldini, entrambi ceduti in prestito a causa della folta concorrenza all’interno del roster allenato da mister Stefano Pioli. L’attaccante argentino ha salutato Milano nell’ultima sessione di mercato, dopo una prima parte di stagione in ombra, trascorsa più in panchina che in campo.

Per dargli più possibilità di espressione, il club rossonero ha preferito aprire a Luka Romero le porte del prestito. Dopo una prima parte di stagione incolore, il calciatore classe 2004 adesso sta brillando in Liga con la maglia dell’Almeria, dove sta mettendo in mostra un potenziale mai visto nei primi mesi di rossonero. Così come Luka Romero, anche Daniel Maldini sta facendo parlare di sé nella sua seconda esperienza in prestito della stagione. Dopo Empoli, il giocatore classe 2001 si sta ricavando il giusto spazio nelle gerarchie di Raffaele Palladino, dimostrando il suo assoluto valore in Serie A.

Il Milan riflette in vista del futuro: Romero e Maldini attirano l’attenzione

L’ultimo weekend ha visto Luka Romero e Daniel Maldini brillare nei rispettivi campionati. Entrambi stanno dimostrando il loro valore rispettivamente con Almeria e Monza, rilanciando le proprie ambizioni per il futuro. Il Milan monitora i due calciatori in prestito da lontano, con la consapevolezza che i due potrebbero fare al caso del prossimo progetto rossonero.

Luka Romero nell’ultimo weekend ha attirato l’attenzione su di sé in occasione della sfida di campionato contro l’Atletico Madrid. L’attaccante argentino si è preso i riflettori della Liga trascinando la sua squadra con una doppietta da fuoriclasse. Dallo 0-2 al 2-2, Luka Romero si è reso protagonista di due gol stupendi di mancino, che hanno permesso all’Almeria di chiudere in parità la sfida con l’Atletico Madrid.

Nel primo gol, che portato l’Almeria sull’1-1, l’argentino ha prima saltato un avversario e poi scaricato un sinistro basso, preciso, forte e angolato. Nel secondo, invece, ha battuto Oblak con un mancino potente sotto la traversa, sul primo palo. Un punto che all’Almeria è comunque servito a poco, dato che tuttora si ritrova ad essere il fanalino di coda della Liga, a -12 dalla zona salvezza. La formazione spagnola ha raccolto appena 9 punti in 26 gare, senza mai vincere una partita.

Tuttavia, per il calciatore di proprietà del Milan sono stati i primi due gol nella sua nuova esperienza in Spagna. Nonostante la criticità in classifica e con lo spettro della retrocessione sempre più vicino, Luka Romero si sta facendo spazio, mettendo in mostra tutto il suo potenziale. Così come l’argentino, anche Daniel Maldini ha catturato i riflettori su di sé con l’ultima prestazione collezionata con la maglia del Monza.

Dopo una prima parte di stagione travagliata all’Empoli, condizionata dagli infortuni, Daniel Maldini sembra aver trovato al Monza di Palladino la sua dimensione ideale. Il calciatore classe 2001 si è messo in mostra sfoggiando una prova di assoluto spessore nella trasferta di Salerno, dove è andato in gol battendo Ochoa con un diagonale millimetro. Una rete che Daniel Maldini ha trovato da subentrato. Il prossimo obiettivo per il calciatore del Milan, di fatto, è quello di conquistare una maglia da titolare. Insomma, nell’ultimo weekend Luka Romero e Daniel Maldini hanno brillato, andando in gol. Il Milan osserva da lontano, tenendo aperta la possibilità di un loro futuro in maglia rossonera. Molto si saprà quando entrambi rientreranno a casa base al termine dei rispettivi prestiti.