Scatto Zirkzee, Furlani non molla: un fattore lo avvicina al Milan

Nonostante la concorrenza agguerrita, il Milan non vuole mollare la presa su Joshua Zirkzee. Un fattore avvicina l’olandese ai rossoneri.

Il prossimo mercato estivo impone al Milan la ricerca di un attaccante di peso. Un centravanti che possa, finalmente, dare il cambio all’eterno Giroud e regalare gol a profusione al Diavolo. In via Aldo Rossi la lista degli osservati speciali è già folta di ottimi numeri 9. Da notare come nell’elenco degli obiettivi figurino solo millenials.

La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su giovani prospetti quali Santiago Giménez del Feyenoord e Jonathan David del Lille. Ma le opzioni più gradite portano a Benjamin Sesko, talentoso attaccante del Lipsia. Assieme allo sloveno l’attenzione di Furlani e Moncada è concentrata su Bologna, piazza in cui Joshua Zirkzee disegna calcio.

La stagione finora stratosferica dell’olandese ha attirato l’attenzione dei maggiori top club europei, tra cui il Diavolo. Come affermato da “La Gazzetta dello Sport”, il numero 9 è seguito da svariati club inglesi, oltre che dal Bayern Monaco e dal Diavolo stesso. Sebbene la concorrenza sia agguerritissima, il Milan può avvalersi di un fattore per accaparrarsi il classe 2001. Quest’ultimo, infatti, gradirebbe continuare il suo percorso in Serie A per crescere ancora, e allo stato attuale i rossoneri sono l’unico club italiano in lizza.

Milan, Zirkzee strizza l’occhio ma va battuta la concorrenza

Quanto appena affermato è tuttavia uno dei pochi motivi che potrebbero far sognare i tifosi milanisti. Il corteggiamento della Premier League può far girare la testa a qualsiasi calciatore, specialmente così giovane. A soli 22 anni, Zirkzee potrebbe accasarsi in Inghilterra e dare una svolta alla propria carriera. Allo stesso tempo, però, un salto così netto potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per l’olandese.

Ed ecco che entrerebbe in gioco un’altra via ben nota dall’attaccante. Il 9 di Thiago Motta fu acquistato dal Bologna per 8,5 milioni di euro dal Bayern Monaco nel 2022. Nell’accordo è prevista una clausola di riacquisto da parte dei bavaresi per la cifra di 40 milioni. Il club tedesco potrebbe trovarsi davanti ad un bivio: riaccogliere l’olandese per rifondare la squadra oppure avvalersi del diritto di ricompra e dare il via ad un’asta a prezzi da capogiro.

La seconda alternativa spaventa il Milan, che ovviamente non può permettersi di competere a suon di milioni. La speranza della società rossonera è che il classe 2001 scelga l’A1, autostrada che porta direttamente da Bologna a Milano, per consacrarsi a livello internazionale sotto la Madonnina.