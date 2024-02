Scontro Gabbia-Sky, il difensore non ci sta: la ricostruzione

Battibecco a Sky Sport tra Matteo Gabbia e Alessandro Costacurta. La discussione nasce dopo la sconfitta del Milan di Stefano Pioli a Monza.

Il Milan di mister Stefano Pioli torna a riassaporare l’amaro gusto della sconfitta. Dopo ben nove risultati utili consecutivi in campionato, la squadra rossonera è andata ko all’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino. La formazione brianzola si è imposta di prepotenza sui rossoneri, portando a casa il match con un pirotecnico 4-2. Dopo essere andato sotto di due reti nel primo tempo, subendo i gol di Matteo Pessina e Dany Mota, il Milan era riuscito a ritornare sui binari giusti rimontando nella ripresa grazie a Olivier Giroud e Christian Pulisic. Remuntada rossonera che è stata infranta nei minuti di extra time, dove il Monza ha messo le mani sui tre punti grazie ai gol di Warren Bondo e Lorenzo Colombo.

Il Milan di mister Stefano Pioli è tornato a fare i conti con la sconfitta dopo nove risultati utili di fila in campionato. L’ultimo ko in Serie A dei rossoneri risaliva al 9 dicembre scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, anche in quel caso la squadra di Pioli andò incontro ad un ko in trasferta. La sconfitta subita a Monza, ha mandato in frantumi il tentativo di sorpasso del Milan sulla seconda in classifica, la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il ko in Brianza, di fatto, i rossoneri restano terzi, a -2 dai bianconeri.

Battibecco Gabbia-Costacurta nel post gara

Al termine della sfida contro il Monza, lo stato d’animo in casa Milan si è mostrato palesemente basso, sopratutto ai microfoni degli organi d’informazione. Dopo il ko subito in Brianza, c’è stata qualche piccola incomprensione tra Matteo Gabbia e Billy Costacurta su Sky Sport.

Il confronto tra il difensore rossonero e la leggenda del Milan, da tempo opinionista di Sky Sport, nasce da una critica di Billy Costacurta nei confronti di Malick Thiaw. L’ex calciatore ha punzecchiato il compagno di squadra di Matteo Gabbia, etichettando gli errori commessi nei primi due gol come gravi.

Dopo le parole di Billy Costacurta, Matteo Gabbia ha ritenuto doveroso prendere le difese del compagno, rispondendo a tono: “Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra. Sicuramente gli errori indivuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato, però sminuire un giocatore non è corretto nè giusto. Okay, ha sbagliato un giocatore in un’occasione, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra”.

La replica di Billy Costacurta a Matteo Gabbia è stata altrettanto decisa: “Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato (Thiaw, ndr)? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te”.