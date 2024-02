Serie A, è esploso il talento: mossa vincente del Milan

I rossoneri dovranno fare molte scelte cruciali sul mercato, ma una fatta in passato potrebbe rivelarsi vincente per le casse della società

Mancano poche ore dal big match tra Milan e Atalanta, con i rossoneri che vogliono tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive a Monza e Rennes. Prima di questa mini striscia negativa i ragazzi di Pioli stavano attraversando il miglior momento in stagione con una sconfitta in 13 partite, proprio per mano della Dea in Coppa Italia. Pioli e i suoi hanno messo nel mirino la Juventus, ora a +5 dopo la vittoria con il Frosinone, e vincendo oggi si porterebbero a +10 sui bergamaschi, mettendo un’ipoteca non da poco su una posizione tra le prime quattro.

Non solo campo però, la dirigenza rossonera è già al lavoro per comporre la rosa della prossima stagione. In questi ultimi mesi stanno crescendo le indiscrezioni riguardanti il nuovo centravanti del diavolo, con Zirkzee e Sesko davanti a tutti come possibili candidati a sostituire Giroud, che con ogni probabilità non estenderà e punterà a chiudere la carriera nel migliore dei modi. Centrale è chiaramente il futuro di Rafa Leao, il PSG perderà Mbappe e tra i nomi per sostituire la stella francese c’è anche quello del portoghese del Milan. Insomma, non sarà un’estate tranquilla per i tifosi rossoneri, che oggi hanno ricevuta una buona notizia riguardante un ex.

Spunta la clausola

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto questo pomeriggio, il Milan avrebbe infatti inserito una clausola riguardante la futura rivendita di Marco Brescianini. Il noto giornalista ha scritto oggi in un post su X che i rossoneri si sono riservati il 50% sull’eventuale vendita del centrocampista che dal luglio 2023 veste la maglia giallo blu del Frosinone. Non è un caso che la notizia esca oggi, dopo che i ciociari sono andati vicini a fermare la Juve, arrendendosi al 95′ a un gol di Rugani. Proprio Brescianini si è reso protagonista del match con la rete che al 27′ ha momentaneamente portato i suoi in vantaggio per 1-2.

Il 24enne sta facendo vedere cose importanti con il Frosinone e avrebbe attirato su di se gli occhi di due grandi squadre come Atalanta e Juve. Non c’è ancora nulla di concreto, è ancora presto per parlare di quanto i ciociari possano valutare il giocatore, di sicuro c’è che continuando a giocare così l’ex Under 19 rossonero farà le fortune sia del Frosinone che del Milan.