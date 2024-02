“Si è offerto al Barcellona”, indiscrezione dalla Spagna: può cambiare il futuro di Pioli

Nuove importanti novità sul futuro della panchina del Milan, di seguito riportato tutto quelle che bisogna sapere

Il Milan in questa seconda parte di stagione sta lavorando per migliorare quello che è mancato all’inizio, la squadra di Pioli, infatti, è concentrata sulle prossime partite da giocare. Per prima cosa vuole trovare quella continuità che è mancata forse a causa dei tanti infortuni che hanno caratterizzato la prima parte della stagione.

Per il mister Stefano Pioli è importante pensare partita per partita, giocare bene e portare a casa i punti importanti per poter rimanere nelle prime quattro posizioni in classifica per giocare la Champions League il prossimo anno. Attualmente il Milan è terzo e dovrà affrontare due partite importanti prossimamente. Infatti, per i rossoneri in programma per domenica c’è un big match, ovvero San Siro ospiterà il Napoli, attuale campione d’Italia, che arrivano a Milano stando al settimo posto in classifica.

Successivamente, tornano anche le partite europee, infatti, i rossoneri giocheranno giovedì 15 febbraio contro il Rennes nell’andata dei playoff di Europa League. Per il Milan, che vuole arrivare il più lontano possibile in Europa, l’andata e il ritorno in Francia saranno delle partite fondamentali anche per la valutazione finale della stagione.

Il futuro dell’allenatore Antonio Conte potrebbe essere lontano dal Milan

La panchina del Milan potrebbe essere in bilico per la prossima stagione. La società rossonera si guarda intorno per capire quale sia il nome perfetto per la squadra al posto di Stefano Pioli. Nelle ultime settimane tra le varie indiscrezioni, il nome più vicino al Milan e primo della lista è quello di Antonio Conte, attualmente libero. Ma qualcosa potrebbe cambiare dalle ultime novità arrivate dalla Spagna.

Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il sogno del tecnico salentino Antonio Conte sarebbe quello di allenare il Barcellona. L’ex Juve e Inter si sarebbe infatti offerto alla squadra spagnola per il prossimo anno.

Anche il Barcellona per la prossima stagione, infatti, è in cerca di un allenatore in quanto l’attuale tecnico Xavi ha preso la decisione di lasciare la panchina a fine stagione. Le vedute del club però su quello che sarà il prossimo uomo a sedersi in panchina sono un po’ diverse.

Stando a quanto ripotato dai media locali però, in cima alla lista dei desideri del presidente blaugrana Laporta ci sarebbe Jurgen Klopp: il tecnico tedesco lascerà Liverpool al termine della stagione e sarebbe pronto per ripartire subito con una nuova avventura.