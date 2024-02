Stadio nuovo Milan, cambia tutto: arriva una richiesta ufficiale

Il Milan pensa al nuovo stadio: nel frattempo arriva una richiesta urgente e ufficiale da parte del sindica di Milano.

La situazione San Siro continua a tenere banco, infatti solo alcune settimane fa si era parlato di una ristrutturazione dell’impianto proposta dallo studio Arco Associati il cui capo del progetto è l’architetto Giulio Fenyves. L’obiettivo del progetto presentato da Arco Associati è quello di rinnovare il vecchio Meazza nel modo più veloce e ovviamente meno dispendioso possibile, permettendo una continuità nell’utilizzo del campo di calcio senza impedire a Milan ed Inter di continuare a giocarci durante il periodo del campionato.

Questa potrebbe essere l’ultima occasione per il Comune di provare a far cambiare idea ai due club che sembrano comunque intenzionati a trovare una propria via. I due club sportivi infatti come ormai ben noto da mesi stanno infatti valutando vari progetti riguardanti un proprio stadio, San Donato è la zona scelta dai rossoneri e Rozzano quella scelta dai nerazzurri. Se Inter e Milan dovessero trovare il giusto accordo con le due parti della città allora San Siro diventerebbe semplicemente un’arena utilizzata solo per concerti e particolari eventi, ma perderebbe il suo principale scopo, quello di stadio calcistico per altro uno dei più famosi di tutto il panorama del calcio.

Il sindaco Sala manda una richiesta ufficiale a Milan ed Inter

Per quanto riguarda il progetto ristrutturazione San Siro l’edizione odierna de la Gazzetta.it, ha riportato il gesto fatto dal sindaco di Milano per cercare di capire quanto più possibile in questa situazione. Nelle ultime ore infatti Giuseppe Sala, ha inviato una richiesta ufficiale sia al Milan che all’Inter per richiedere un incontro urgente per poter discutere di questa situazione.

Il primo cittadino milanese vuole infatti capire quali sono le reali intenzioni che i due club hanno, in particolare quelle dei rossoneri che a quanto pare rispetto ai nerazzurri sembrano essere più avanti con il progetto di costruire da soli il nuovo stadio.

Sala vuole sapere se entrambe le squadre sono ancora interessate a prendere in considerazione l’ipotesi di restaurare San Siro, anche in virtù del nuovo progetto di ristrutturazione che è stato presentato a fine gennaio, o se invece la loro volontà è ancora quella di abbandonare definitivamente San Siro e trovare la propria casa altrove lontano da quello che per anni sono state le proprie mura.