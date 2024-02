Milan, il beniamino fa tremare i tifosi: l’ipotesi ritorno è viva

Il beniamino dei tifosi prima di Milan-Napoli ha rilasciato un’intervista ad AS dove tra le tante cose ha parlato anche di futuro.

Il Milan si prepara ad affrontare il big match con il Napoli di domani sera che si terrà a San Siro, fischio d’inizio previsto per le 20:45. I rossoneri vogliono continuare con la sfilza di risultati positivi e proveranno a portare a casa i tre punti pieni, anche per accorciare le distanza dal secondo posto, in attesa che la Juventus giochi lunedì sera contro l’Udinese. Per la gara contro i partenopei Pioli tra i suoi titolari non farà a meno di Theo Hernandez. Il terzino, dopo aver affrontato una prima parte di stagione un po’ sottotono adesso sembra aver ritrovato fiducia ed è tornato ad essere uno dei pilastri della squadra rossonera. Pioli infatti difficilmente in queste ultime gare si è privato di lui tra i titolari.

Hernandez prima del big match ha rilasciato una lunga intervista ad AS dove ha affrontato diversi temi tra cui il suo futuro e anche un commento sulla rivalità tra Inter e Milan.

Theo Hernandez sul suo futuro: le parole

Ad Hernandez è stato chiesto anche di un possibile ritorno al Real Madrid in prospettiva futura, le parole del giocatore:

“Per il Real ho solo parole di gratitudine per il forte impegno che hanno preso per me in quel momento. Tornarci? Penso giorno per giorno, non tanto al futuro. Al Real Madrid ho grandi amici e ricordi fantastici sia del club che dei suoi tifosi, ma ora sono un giocatore del Milan, mi trovo molto bene qui e non penso ad altro. Non sappiamo mai cosa ci porterà la vita, ci sono ancora tante partite da affrontare in questa stagione con il Milan e io penso davvero solo a quello che devo fare in campo”. Parole sincere quelle del rossonero che al momento sembra essere pienamente concentrato sulla seconda parte di stagione del Milan.

Hernandez poi si è lasciato andare anche a qualche commento sulla rivalità storica tra Inter e Milan, le cui tifoserie spaccano da sempre la città di Milano: “In questa città si respira calcio e tutti parlano di calcio. È quasi obbligatorio tifare per una delle due grandi squadre e ovviamente a un tifoso del Milan dà più fastidio che la capolista sia la sua più grande rivale”.

Poi sull’uscita dalla Champions: “Uscire quest’anno dalla Champions è stato sicuramente un duro colpo, avremmo voluto essere almeno allo stesso livello dell’edizione precedente ma purtroppo non è stato possibile. La squadra ha, comunque, fatto un grande sforzo nell’ultima partita della fase a gironi e siamo ancora nelle competizioni europee, anche se si tratta di Europa League”.

E alla domanda chi tiferà tra Inter e Atletico risponde:

“Tiferò per i Colchoneros perché lì ho mosso i primi passi da calciatore, anche se non ho mai potuto esordire in prima squadra”.