Thiaw torna a disposizione per il Napoli? Le ultime da Milanello

Ottime notizie per il ritorno in campo del talentuoso centrale di difesa, l’infortunio è ormai alle spalle e i tifosi possono esultare.

Giorni di preparazione per il Milan, reduce da una sofferta vittoria conquistata al Benito Stirpe di Frosinone per tre reti a due. Il successo ha consentito ai meneghini di blindare il terzo posto in classifica, l’obiettivo adesso è quello di raggiungere la seconda classe. Non si tratta di una mansione agevole per i rossoneri, che dovranno conquistare il maggior numero possibile di vittorie e sperare al tempo stesso di passi falsi da parte della Juventus, lontana quattro lunghezze.

Il calendario milanista inizia ad intensificarsi, domenica ci sarà la sfida ai campioni d’Italia in carica: San Siro sarà una bolgia, la rivalità con i partenopei è molto sentita dalla tifoseria. In seguito al posticipo di Serie A, il Diavolo sarà impegnato giovedì per l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Rennes: il doppio confronto si consumerà nel giro di una settimana, la formazione di Stefano Pioli dovrà cercare di andare avanti quanto possibile nella competizione. La vittoria finale è l’ultimo obiettivo entusiasmante rimasto per i meneghini, il popolo di fede milanista è pronto a scendere in campo a supporto dei propri beniamini.

Thiaw prossimo al ritorno in campo, spunta la data del rientro

La stagione rossonera è da considerare, fino a questo momento, positiva: nonostante sia fuori dalla corsa Scudetto, c’è da ricordare che il Milan quest’estate ha inserito nuovi interpreti all’interno della rosa che, inevitabilmente, hanno avuto bisogno di un periodo di adattamento. Inoltre, a giocare un ruolo di fondamentale importanza è stata la piaga infortuni: la formazione milanista si è vista decimata a causa dei molteplici problemi fisici. Uno degli acciaccati di lusso è Malick Thiaw, talentuoso centrale di difesa fermo da fine novembre per una lesione al bicipite femorale. Il belga è vicino al rientro in campo, il popolo milanista può sorridere.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il classe 2001 sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di campionato programmata il prossimo 18 febbraio, all’U Power Stadium di Monza. L’ex giocatore dello Schalke 04 sarà gestito con la massima cautela dallo staff rossonero e, inoltre, c’è una piccolissima speranza di rivederlo già per la gara con il Rennes. Una cosa è certa però: il tedesco non sarà a disposizione contro in Napoli. L’ombra degli infortuni di natura muscolare tormenta il Milan e il giovane Thiaw, ma il difensore ha lasciato tutto alle spalle ed è pronto a tornare alla guida del reparto arretrato meneghino.