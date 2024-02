Tomori e Kalulu contro l’Atalanta? Pioli fa chiarezza

In conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Saranno a disposizione contro l’Atalanta?

Giovedì sera agrodolce per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri. Il Diavolo è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League ai danni del Rennes, ma al tempo stesso la prestazione messa in campo dalla squadra non è stata assolutamente all’altezza e ha confermato il momento no, soprattutto per quando riguarda la fragilità difensiva. Nel giro di cinque giorni infatti, tra Monza e Rennes, Leao e compagni hanno subito addirittura sette gol che hanno poi portato a due sconfitte, anche se di peso del tutto opposto.

La poca sicurezza difensiva è stata senza dubbio una delle principali problematiche dei Rossoneri, contribuendo ad una stagione ricca di ombre e luci che hanno impedito alla squadra di lottare per lo Scudetto e di continuare il proprio percorso in Champions League. Non va però dimenticato che questa fragilità difensiva è anche legata ai numerosi infortuni che hanno più volte messo in difficoltà Stefano Pioli.

Dall’inizio della stagione il Milan ha dovuto far fronte ad un numero di stop forzati senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Settimana dopo settimana la situazione sta pian piano migliorando e l’organico sta tornando al completo, fatta eccezione per Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Intanto nel post partita Pioli ha preso parte alla conferenza stampa e si è anche soffermato sui rientri dei suoi difensori, che dovrebbero presto tornare a disposizione.

Pioli tranquillizza su Tomori e Kalulu: “Domani si alleneranno con noi”

Il tecnico rossonero è stato protagonista della conferenza stampa al termine del match contro il Rennes e tra i temi affrontati c’è stato anche quello relativo agli infortunati, con Tomori e Kalulu che dopo mesi di stop sembrano sempre più vicino al rientro. Secondo Pioli infatti i due centrali di difesa torneranno ad allenarsi in gruppo da domani e le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni:

Tomori e Kalulu stanno bene, domani si alleneranno con noi e poi vedremo potranno essere convocati già domenica per la gara contro l’Atalanta o se sarà meglio aspettare la partita con la Lazio.

Messo alle spalle il match contro il Rennes, per il Milan è infatti già tempo di ripensare il campionato e domenica sera ci sarà una gara tutt’altro che semplice come quella contro l’Atalanta. Con la Dea, che a differenza dei Rossoneri non ha avuto impegni infrasettimanali, sarà un vero e proprio scontro Champions e farebbe sicuramente comodo avere sia Tomori che Kalulu a disposizione.