Torna al Milan, decisione presa: niente riscatto

Si muovono i fili del calciomercato del Milan che, nonostante i mesi ancora invernali, già è proiettato ai caldi mesi estivi. Importanti novità arrivano dall’Inghilterra, dove sono sicuri del futuro di un rossonero.

Il Milan sta vivendo una stagione complicata ed altalenante. Quando sembra che la squadra di Stefano Pioli abbia ormai ritrovato il sereno, ecco che una serie di risultati negativi minano nuovamente l’autostima e la classifica.

E dal momento che molti intoppi stagionali sono stati causati sino ad ora da tanti infortuni, la dirigenza del club rossonero si sta già mobilitando per individuare i nuovi profili su cui puntare a mercato estivo iniziato. Saranno necessari innesti soprattutto nel reparto difensivo (ben 32 i goal subiti in Serie A quest’anno, contro i 12 incassati dall’Inter capolista), così come in quello offensivo, dove la continuità è venuta spesso a mancare.

Non solo, però, nuovi arrivi. Perché i Rossoneri dovranno puntare anche molto sul mercato in uscita, dove pare spicchi un nome in particolare ricomparso nelle ultime ore. Pronto il suo rientro a Milano a fine stagione, ma la società dovrà fare i conti col suo futuro.

Mercato Milan: la decisione sul mancato riscatto

A far discutere gli appassionati rossoneri oggi è il nome di Divock Origi, attaccante belga di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Nottingham Forest. Il classe 1995 sta trovando sempre più impiego in Premier League, complice l’infortunio del compagno Chris Wood. Ben 12 partite disputate per un totale di 266 minuti e un gol: queste le attuali statistiche.

Ma nonostante i numerosi elogi giunti per lui dal tecnico del club inglese Nuno Espirito Santo, nulla pare remare a favore di una sua permanenza in Inghilterra. Stando a quanto riportato da Sportwitness, nei piani del Nottingham Forest non eserciterà il diritto di riscatto per Divock Origi dal Milan.

Una vera e propria tegola per la dirigenza rossonera, che deve ora capire come muoversi nei confronti di un giocatore che non fa parte del progetto della società. C’è l’ipotesi MLS, con il Los Angeles Galaxy interessato a prelevare la punta centrale.

Il contratto con i Rossoneri va in scadenza nel giugno 2026, il che complica ancora i piani dei dirigenti del Diavolo. Ma essendo ancora aperta la sessione di mercato americana, non si possono escludere colpi a sorpresa in tale direzione.

Una sola stagione in rossonero, solo 2 gol e un assist in tutte e tre le competizioni disputate: i numeri non hanno soddisfatto le aspettative del Milan, che cercherà al più presto di sciogliere la matassa Origi.