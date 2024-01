ULTIM’ORA- Chaka Traorè lascia il Milan: rimane in Italia!

Calciomercato Milan, Chaka Traorè saluta Milano, svelata la sua prossima destinazione: niente mete straniere resta in Italia.

Nelle ultimissime ore di questa sessione di mercato invernale che si concluderà domani 1 febbraio, si infiamma il mercato del Milan. Se in entrata nessuna novità in uscita nelle ultime ore è arrivato un vero colpo di scena, Chaka Traorè, attaccante rossonero lascerà la squadra di Pioli. Classe 2004, il suo l’esordio in Serie A è arrivato nel 2021 a 17 anni quando indossava la maglia del Parma. Con la maglia del Milan invece ha fatto il suo esordio in Champions League ed è arrivato il primo gol tra i professionisti in campionato contro l’Empoli. Traoré è stato scelto dal tecnico rossonero come titolare nell’ottavo di Coppa Italia contro il Cagliari poi vinto 4-1, dove il giocatore ha segnato anche la rete del 3-0, siglando il suo primo gol a San Siro.

Molti erano i tifosi del Milan credevano che il ragazzo potesse essersi un po’ l’erede della fascia sinistra del Milan, ma il giocatore essendo all’inizio della sua carriera, pur spiccando non è riuscito a trovare tutto lo spazio desiderato. Insomma il futuro del giocatore rossonero sembrava non essere a rischio e invece come ogni calciomercato che si rispetti è arrivato il colpo di scena.

Calciomercato Milan: Traorè in prestito al Palermo

Secondo quanto confermato da Gianluca Di Marzio in un tweet postato poco fa su Twitter Chaka Traorè è diventato un giocatore del Palermo. L’attaccante rossonero arriva in prestito al club siciliano fino al termine della stagione. Sempre secondo quanto riferito da Di Marzio, si tratta di un prestito con opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro con un eventuale 15% sulla futura rivendita.

Per Corini si tratta di un vero e proprio jolly offensivo, visto che il giocatore è in grado di giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza essere utilizzato anche come centrocampista, in un ruolo più offensivo. Nelle prossime ore il classe 2004 svolgerà le visite mediche con il Palermo e in seguito firmerà il suo contratto.

Traorè va a sostituire Nicola Valente che è in uscita verso il Padova, nel Palermo sicuramente troverà più spazio per poter giocare di più e tenersi sempre in allenamento. Di seguito le parole del giornalista esperto di calciomercato: “#Palermo, chiuso il prestito di Chaka #Traorè dal #Milan: operazione con opzione di riscatto a 10 milioni con eventuale 15% sulla futura rivendita @SkySport #calciomercato”.