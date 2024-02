ULTIM’ORA – Lazio-Milan, il titolarissimo in dubbio: guai per Pioli

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli che rischia di dover fare a meno di un top in vista del big match di domani contro la Lazio.

Il pareggio di domenica sera contro l’Atalanta, ha lasciato l’amaro in bocca in casa Milan. I Rossoneri avrebbero certamente meritato di più e anche per questo motivo, ora l’obiettivo è subito quello di rifarsi domani contro la Lazio. La sfida contro i capitolini sarà tutt’altro che semplice, con i ragazzi di Maurizio Sarri che vorranno cancellare la sconfitta per 2-1 all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, arrivata nonostante l’iniziale vantaggio.

Anche il Milan viene però da alcuni risultati deludenti: prima del pareggio contro l’Atalanta (con una prestazione comunque più che sufficiente), sono infatti arrivate due sconfitte contro il Monza per 4-2 in campionato e contro il Rennes per 3-2 in Europa League, fortunatamente ininfluente ai fini quella qualificazione agli ottavi di finale dopo il netto 3-0 dell’andata.

Domani sera quindi ci aspetta la stessa determinazione vista a San Siro contro l’Atalanta, con la speranza che questa volta possano arrivare i tre punti, anche per presentarsi al meglio alla sfida di Europa League contro lo Slavia Praga in programma giovedì prossimo a San Siro. Negli ultimi minuti però sarebbe scattato l’allarme per le condizioni di Theo Hernandez, con il francese al momento in dubbio per la trasferta di domani sera.

Milan in ansia per Theo: botta al piede in allenamento

Secondo quanto riportato da Sky Sport, durante l’allenamento odierno il terzino francese avrebbe subito una botta al piede, facendo subito preoccupare tutto lo staff medico e ovviamente anche Stefano Pioli. Nonostante ciò l’ex Real Madrid è comunque convocato e partirà domani mattina con la squadra alla volta di Roma, con le sue condizioni che saranno dunque valutate nelle prossime ore, per capire se potrò regolarmente scendere in campo o se dovrà quantomeno partire dalla panchina.

L’eventuale assenza di Theo sarebbe chiaramente un duro colpo per Stefano Pioli, che si troverebbe senza uno dei suoi uomini più importanti in vista di una gara che si vuole vincere ad ogni costo, soprattutto dopo gli ultimi risultati. Non va in ogni caso dimenticato che giovedì 6 marzo ci sarà invece l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Slavia Praga e Pioli potrebbe quindi decidere di far riposare il francese, per non rischiare di perderlo per l’importante impegno europeo contro i cechi.