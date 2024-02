ULTIM’ORA MILAN-RENNES – Grossa novità per i rossoneri: l’annuncio

Questa sera il Milan in Europa League dovrà adattarsi alle norme Uefa; c’è un vincolo in particolare per i rossoneri.

Il Milan è un club che ha sempre goduto di collaborazioni e partnership di alto rango ed è un club che, negli ultimi anni particolarmente, mostra di tenere molto alla moda e al vestiario. I rossoneri infatti stringono spesso collaborazioni con brand d’élite sia per le divise da gioco ma anche per il merchandising esterno al campo. Ad esempio tra le collaborazioni più importanti del Milan troviamo quella con il noto brand di abbigliamento italiano Off-White, marchio famoso nell’abbigliamento urban e streetwear.

In occasione della gara vinta contro il Napoli nel corso dell’ultima giornata di Serie A difatti il Milan è sceso in campo con una maglia nuova ed originale. Si tratta della quarta maglia presentata a stagione in corso che ha raccolto grande consenso tra i tifosi rossoneri. Anche questa divisa è frutto di una collaborazione con un altro grande brand di moda. Però questa sera il Milan dovrà attenersi alle norme della Uefa e avranno quindi un vincolo imprescindibile per quanto riguarda le divise da gioco.

Milan, contro il Rennes con la prima divisa ufficiale

I rossoneri non potranno esordire in Europa League con la nuova quarta divisa, a vietarlo è la normativa della Uefa.

In occasione di Milan Napoli, gara vinta dai rossoneri, in campo c’è stato l’esordio della quarta divisa ufficiale del club, presentata a stagione in corso. Una divisa che ha subito stregato i tifosi rossoneri. Una divisa nera per i giocatori di movimento e bianca per il portiere che richiama lo stile di architettura gotico di Milano.

Una collaborazione stretta con Los Angeles PLEASURES e che ha indubbiamente avuto il consenso del pubblico. Tuttavia il Milan questa sera non potrà scendere in campo, in Europa League, con la quarta divisa. A vietarlo è la normativa Uefa che ai sensi del comma 9 dell’articolo 8 cita testualmente che: “la scelta del pattern è illimitata con le seguenti eccezioni (da valutare a sola discrezione dell’amministrazione UEFA): Il pattern deve essere non pittorico, ad esempio non deve contenere immagini, illustrazioni o altri simboli (qualsiasi motivo che non soddisfi questo requisito sarà considerato un elemento decorativo)“.

Dunque al Milan sarà espressamente vietato utilizzare la quarta divisa anche perchè quest’ultima è stata presentata a stagione in corso e non a inizio stagione. Tornerà dunque la classica prima divisa ufficiale rossonera per i ragazzi di Pioli.