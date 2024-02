ULTIM’ORA – Ora è ufficiale: il titolarissimo salta Milan-Napoli

Assenza importante in vista della sfida tra il Milan e il Napoli di domenica prossima. Il titolare salterà il big match di San Siro.

Vittoria fondamentale per il Milan che ieri sera ha battuto per 3-2 il Frosinone al Benito Stirpe in un match tutt’altro che semplice. I Rossoneri hanno trovato tre punti importantissimi e adesso sono pronti a guardarsi il derby d’Italia tra Inter e Juventus con la speranza di rosicchiare quanti più punti possibili. La prossima gara sarà inoltre ancor più complessa della trasferta in terra ciociara, con i ragazzi di Stefano Pioli che ospiteranno il Napoli di Walter Mazzarri.

I Partenopei non sono di certo il dream team della scorsa stagione, capace di laurearsi campione d’Italia con largo anticipo, ma rappresentano comunque un’insidia non da poco. La gara di San Siro sarà inoltre un ulteriore banco di prova per capire il reale livello del Diavolo che è quindi chiamato ad una prova di spessore. Proprio in questi ultimi minuti è inoltre arrivata un’importante notizia che certamente non può lasciare indifferente i tifosi rossoneri.

Il Napoli ha infatti affrontato l’Hellas Verona nel pomeriggio e i giocatori sotto diffida, che avrebbero quindi rischiato di saltare il Milan, erano molti. Tra questi c’era anche Mario Rui che è stato ammonito nel corso della gara e quindi non potrà essere presente nell’importante sfida contro i Rossoneri, dove la sua squadra è senza dubbio chiamata ad una reazione d’orgoglio per cercare di svoltare una stagione che si sta rivelando altamente fallimentare, soprattutto se si tiene conto dello Scudetto vinto solo pochi mesi fa.

Verso Milan-Napoli: Mario Rui squalificato

Durante il match delle 15.00 tra il Napoli e l’Hellas Verona, il portoghese è infatti stato ammonito nei primi minuti della ripresa per un fallo su Suslov e vista la diffida salterà per squalifica il big match di San Siro contro il Milan. Senza dubbio una grave assenza per Mazzarri che dovrà quindi correre ai ripari in vista della partita di domenica prossima, per cercare di non far pesare troppo la squalifica del terzino portoghese.

La squalifica del classe ’91 è infatti una vera e propria mazzata per i campioni d’Italia, tenendo anche conto dell’assenza per infortunio di Mathias Oliviera che lascia quindi totalmente scoperta la fascia sinistra (quella sui cui agirà Christian Pulisic). Due opzioni quindi per Mazzarri che potrebbe decidere di passare alla difesa a tre, oppure di adattare come terzino sinistro uno tra Mazzocchi, Juan Jesus e Nathan.