ULTIM’ORA – Triplo rientro per il Milan: Pioli è al settimo cielo

Ottime notizie per Pioli da Milanello. Il tecnico rossonero ritrova tre pedine fondamentali per la trasferta di Rennes.

Il Milan sta vivendo un momento decisamente particolare. I rossoneri hanno un piede già agli ottavi di Europa League, considerando il 3-o rifilato al Rennes all’andata. Proprio quell’Europa League vista come ultima spiaggia per Stefano Pioli da diversi addetti ai lavori. Per questo motivo è chiaro che i rossoneri abbiano l’intenzione di puntare forte sulla competizione, Pioli su tutti. Intenzione poi dimostrata dal disastroso turnover che l’ha fatta da padrone all’U-Power Stadium di Monza, dove il Milan è caduto contro i cugini brianzoli. Tuttavia non ci sono solamente brutte notizie in arrivo da Milanello.

Uno dei problemi principali del Diavolo in questa stagione è sicuramente stato quello legato agli infortuni, troppi per una società che punta a vincere. Infatti questi infortuni hanno caratterizzato la parte orribile della stagione rossonera, quella coincisa con la prima parentesi autunnale. Tuttavia il Milan sta lentamente risolvendo il proprio problema d’infermeria, considerando i numerosi recuperi degli ultimi giorni. In particolare è rientrato Thiaw, non senza qualche difficoltà, mentre oggi ci sono da segnalare altri due rientri pesantissimi: quelli di Kalulu e Tomori. Così il Milan, come riportato da Gianluca Di Marzio, ritrova due dei difensori protagonisti delle ultime annate rossonere, dopo il loro lunghissimo stop.

Milan, tutti i rientri

Non è un segreto che la situazione infortuni in casa Milan fosse uno dei grattacapi più rilevanti di questa stagione. Il reparto difensivo dei rossoneri ha sofferto come non mai di questo problema, facendo esordire ragazzini per necessità. Tuttavia le cose stanno lentamente cambiando, con diversi rientri importanti. Prima Thiaw, carnefice rossonero nella trasferta di Monza, ed oggi Kalulu e Tomori. Così Pioli può tentare di abbozzare un sorriso, considerando come i due saranno importantissimi nella rincorsa all’Europa League. Quell’Europa League a cui il tecnico rossonero deve aggrapparsi per restare anche la prossima stagione sulla panchina del Milan.

Inoltre c’è da segnalare come un altro giocatore rossonero stia decisamente meglio. Infatti Bennacer, uscito dolorante contro i brianzoli, è rientrato agevolmente in gruppo, dimostrando di essere a posto per la trasferta francese. Dunque Pioli vede rientrare la colonna Tomori e la carta Kalulu, mentre respira per le condizioni del suo play algerino. È chiaro che domani in Francia i tre potrebbero non trovare spazio, nonostante il triplo vantaggio dell’andata. Tuttavia il rientro dagli stop dei due difensori può rivelarsi pesantissimo in ottica medio periodo. Infatti il Milan ha bisogno di solidità difensiva per tentare un vero e proprio assalto all’Europa League: davanti qualcuno penserà a metterla dentro.