Verso Milan-Napoli: il dato che incorona Pioli

La sfida in programma fra Milan e Napoli è attesa più che mai. Fra statistiche, rendimento stagionale e precedenti, c’è un dato a favor di Stefano Pioli che ha colpito l’attenzione di tifosi e appassionati.

Non manca molto alla partita che vedrà scontrarsi le ultime due squadre detentrici del Campionato italiano, ovvero Milan e Napoli. I Partenopei sono attesi al San Siro domenica 11 febbraio alle ore 20:45, dove giocheranno una partita difficile e che molto avrà da dire sull’andamento di entrambi i club in questa stagione.

Tanto i Rossoneri quanto gli Azzurri, infatti, non stanno vivendo tempi troppo sereni. Il Milan pare essere in ripresa, grazie ai 13 punti totalizzati nelle ultime cinque partite che stanno ribaltando una prima metà di stagione complicata.

Non si può dire lo stesso, però, del Napoli: dopo la storica cavalcata dello scorso anno, la panchina cambiata in corso d’opera e il settimo posto hanno infranto il sogno di un altro anno stellare.

Ma il campionato è ancora abbastanza lungo e i due allenatori sono pronti a preparare la partita al meglio, dando spettacolo ai tifosi delle due formazioni che scenderanno in campo. Proprio sul fronte panchina, c’è un dato molto importante da tenere sott’occhio: ecco di cosa si tratta.

Pioli e il ‘record’ a suo favore scaldano Milan-Napoli

La sfida fra Milan e Napoli cela con sé tante sorprese e, soprattutto, un dato interessante che porterebbe le due formazioni a duellarsi senza esclusione di colpi, seppur su un sottile filo di equilibrio.

Non solo, però, per mano dei giocatori rossoneri o partenopei. Ma soprattutto per coloro che dirigono l’orchestra dalla panchina. Perché Milan e Napoli sono le due squadre di Serie A con più gol segnati dai giocatori subentrati. Un dettaglio non di poco conto, perché di goal in zona Cesarini si può vincere eccome. E il massimo campionato italiano, quest’anno, non ha desistito nel dimostrarlo.

A detenere il record è, però, Stefano Pioli: i subentranti Rossoneri, infatti, hanno segnato ben 10 gol complessivi fino ad ora, contro i 9 dei Partenopei – numero che nella giornata di ieri avrebbe potuto raggiungere la doppia cifra se non fosse stato annullato il gol di Ngonge contro il Verona.

L’uomo simbolo di questa ‘manovra rossonera’ non può che essere Luka Jovic, che sembra aver trovato la giusta motivazione per essere decisivo davanti alla porta. Il Milan gioisce, e con lui il tecnico del Diavolo, che pare aver scovato la formula vincente per risalire in vetta alla classifica.