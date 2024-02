Verso Milan-Napoli, novità dall’infermeria: titolarissimo in dubbio!

Notizia importantissima in vista del big match di domenica, tifosi in apprensione per la possibile assenza del campione.

Il Milan si gode il posizionamento al terzo posto, ulteriormente blindato in seguito alla vittoria esterna di Frosinone per tre reti a due. I rossoneri, dopo aver abbandonato le speranze Scudetto a causa del passo falso rimediato contro il Bologna e la conseguente fuga dei cugini meneghini, proveranno a compiere un salto in classifica per la conquista della seconda classe. Il distacco con la Juventus è minimo, appena quattro lunghezze separano le due formazioni. Lo scacchiere di Pioli dovrà portare a termine la stagione nel migliore dei modi, i tifosi resteranno al fianco della squadra nonostante la delusione per il mancato raggiungimento della seconda stella.

L’annata rossonera, tuttavia, potrebbe subire un’importante inversione di rotta: il Milan, infatti, è una delle candidate alla vittoria dell’Europa League dopo la retrocessione dalla Champions. Proprio il prossimo giovedì andrà in scena il primo atto dei sedicesimi di finale della competizione contro i francesi del Rennes. La conquista del trofeo europeo aumenterebbe il valore del cammino meneghino.

Milan Napoli, in dubbio la presenza di Politano

Prima di iniziare il percorso in Europa League, il Milan è chiamato a disputare un’ottima prestazione nel big match di campionato che vedrà i rossoneri ospitare il Napoli. Sarà fondamentale mantenere alta la guardia e dimostrare il proprio valore anche contro la formazione partenopea. La vittoria interna in campionato contro il Napoli manca addirittura dal lontanissimo 2014 (senza contare la Champions): gli uomini di Stefano Pioli dovranno sfatare il tabù ad ogni costo. Intanto, proprio sul big match programmato domenica arrivano importanti novità riguardo un campione napoletano, vale a dire Matteo Politano. L’esterno offensivo, infatti ha rimediato un problema fisico che mette a rischio la sua presenza nella notte di San Siro.

L’infortunio ha messo in apprensione lo staff azzurro che, però, può tirare un sospiro di sollievo poiché l’ex Inter dovrebbe comunque farcela. Il classe ’93, nella giornata di ieri, ha svolto allenamento personalizzato in campo ma il rientro in gruppo è imminente. I tifosi del Diavolo sperano di non dover affrontare Politano, l’attaccante ha punito i rossoneri in molteplici occasioni; al tempo stesso, però, si farà affidamento sulle qualità di Theo Hernandez che dovrà tenere a bada le furie offensive del napoletano.