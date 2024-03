Accordo raggiunto, il baby prodigio rinnova fino al 2028: i dettagli

Tutto fatto per il rinnovo della giovane stella del Milan fino al 2028. La fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il percorso in Europa rappresentare senza dubbio un importante crocevia per la stagione del Milan, non solo quella dei grandi. I ragazzi di Stefano Pioli, dopo la delusione per l’eliminazione ai gironi di Champions League, stanno continuando il loro percorso in Europa League, dove al momento bisognerà affrontare la Roma di Daniele De Rossi nei quarti di finale. Oltre alla prima squadra, però, anche la Primavera di Ignazio Abate sogna in grande.

I giovani rossoneri, se in campionato navigano al momento al settimo posto, stanno invece sorprendendo tutti in Youth League. In Europa infatti le stelline rossonere sono tutta un’altra squadra, una squadra capace di raggiungere le semifinali della competizione (battendo il Real Madrid ai quarti di finale), dove di fronte ci sarà il Porto.

Il cammino in Youth League sta dando ragione al progetto portato avanti dalla società, che ha sempre dato priorità ai giovani e alla loro crescita. Al momento sono tanti i talenti che si stanno facendo conoscere a Milanello e tra i moltissimi nomi spicca senza dubbio Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 e capitano della squadra. Il 19enne ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi e il Milan ha deciso di premiarlo.

Il Milan punta tutto su Zeroli: rinnovo fino al 2028

Il ragazzo nativo di Busto Arstizio è ormai uno dei pilastri dell’organico di Abate e le sue prestazioni non sono, di certo, passate inosservate neanche agli occhi di Pioli. Dall’inizio della stagione, infatti, il classe 2005 è già sceso in campo per ben tre volte, tra Serie A e Coppa Italia, con i grandi. Il Milan non vuole, quindi, farselo scappare e per questo motivo, secondo quanto riportato da TMW, ha deciso di prolungargli il contratto fino al 2028, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare a brevissimo, dopo che verranno limati gli ultimi dettagli.

Certamente una grande dimostrazione da parte della società, consapevole di avere tra le mani un potenziale crack. Gli ultimi giorni sono stati senza dubbio più che positivi per Zeroli che, prima della notizia del rinnovo, solo poche ore fa è stato decisivo con la maglia della Nazionale U19, andando a segno nella goleada per 5-0 contro la Georgia, che ha permesso agli azzurrini di staccare il pass per la fase finale dell’Europeo di categoria, torneo nel quale Zeroli si candida ad essere uno dei protagonisti.