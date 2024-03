Ad un passo dal Milan: la rivelazione del giocatore di Serie A!

Nel corso di un’intervista un calciatore di Serie A ha svelato un retroscena di calciomercato, riguarda da vicino anche il Milan

In più circostanze, specialmente nel corso delle ultime due stagioni, Stefano Pioli è finito nell’occhio del ciclone per prestazioni insufficienti da parte dei suoi. Tuttavia in molti tendono a focalizzarsi solo sui periodi negativi dell’avventura del tecnico al Milan, dimenticandosi di tutto ciò che l’allenatore ex Fiorentina ha portato all’ambiente rossonero.

Dopo anni di sconfitte e delusioni, Pioli ha risollevato un Diavolo che appariva abbattuto, senza possibilità di riprendersi. E, nonostante il percorso non sia sempre stato rettilineo e senza ostacoli, anche nei momenti più contorti l’allenatore è riuscito a cavarsela, riportando il Milan ad alti livelli. Il culmine del suo mandato, chiaramente, è stato raggiunto con lo scudetto del 21/22.

Un’annata che ha fatto dimenticare al popolo milanista tutte le annate senza trofei e soddisfazioni. 11 anni in cui molti tecnici si sono susseguiti e, nonostante il lavoro e gli sforzi, non sono riusciti ad incidere. Tra questi Sinisa Mihajlovic, che ha tenuto le redini del Diavolo per poco meno di una stagione (2015/2016). Uno dei calciatori più fidati del grande Sinisa è tornato a parlare di quegli anni, svelando un retroscena che vede da vicino il Milan.

Milan, spunta il retroscena di mercato: le dichiarazioni

Il protagonista della nuova puntata di “Storie di Serie A”, podcast di “Radio Serie A” condotto dal giornalista Alessandro Alciato, è Lorenzo De Silvestri. Il terzino del Bologna è tornato a parlare di un dietro le quinte avvenuto nell’annata precedentemente menzionata. Di seguito le sue parole:

“L’infortunio avuto in nazionale nel 2015 mi ha chiuso tante porte: oltre ad essermi giocato il crociato, ho perso anche l’occasione di andare al Milan e di partecipare all’Europeo. Fu molto dura”.

Il laterale ex Sampdoria e Lazio (tra le altre) ha proseguito nel ricordo di quel brutto periodo come segue:

“A volte ho pensato a quante cose sarebbero cambiate senza quell’infortunio, soprattutto nel periodo della riabilitazione perché era estate e sapevo che Mihajlovic sarebbe andato al Milan e che mi avrebbe voluto con sé”.

Sebbene il trasferimento al Diavolo allora allenato da Mihajlovic non andò in porto, il legame tra il tecnico serbo e De Silvestri si è prolungato per tanti anni e in svariate tappe. I due si sono ritrovati per ben quattro volte nel corso delle rispettive carriere di allenatore e giocatore. Anche se i due non si sono riaggregati a Milanello, il terzino ha sempre mostrato grande affetto e stima per Miha, anche a seguito della dolorosa scomparsa del suo mentore.