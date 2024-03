Allarme Maignan: la notizia spaventa i tifosi del Milan

Il futuro di Mike Maignan è in bilico come mai prima d’ora. Per il francese il Milan deve resistere alle lusinghe di un top club europeo.

La stagione del Milan ha senza dubbio attraversato alcuni momenti di down, che hanno poi inciso su alcuni obiettivi stagionali. La netta distanza dal primo posto, oltre ai tanti meriti dell’Inter di Simone Inzaghi, è dovuta anche ai troppi passi falsi commessi dal Diavolo e anche l’uscita ai gironi di Champions League, in un gruppo comunque molto complesso, è legata anche a molte occasioni non sfruttate in gare che andavano vinte, non dimenticando poi l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Ovviamente le colpe sono da dividere tra Stefano Pioli, protagonista di alcune scelte discutibili, e i giocatori. Sono infatti molti i rossoneri che stanno avendo un rendimento altalenante, proprio come il Milan. In questa lista c’è anche Mike Maignan, che in più di qualche occasione si è reso protagonista di errori non da lui che hanno compromesso alcune partite. Il talento del francese non è però in discussione e oltre al Milan, anche molti top club ne sono consapevoli.

Bayern Monaco su Maignan: la mossa del Milan

L’ex Lille è certamente tra i portieri più forti al mondo, con tutte le carte in regola per ambire al primo posto in classifica. È chiaro quindi che la lista delle corteggiatrici è molto lunga. Al momento però c’è un club che si sta dimostrando più interessato rispetti agli altri e si tratta del Bayern Monaco, che sta iniziando a guardarsi intorno per trovare un profilo che possa succedere a Manuel Neuer, di certo non un compito semplicissimo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan non avrebbe alcuna intenzione di dire addio a Maignan e per questo motivo la dirigenza sarebbe al lavoro per provare a raggiungere un accordo per il rinnovo. Le due parti si sono più volte sedute al tavolo per discutere, con l’entourage del francese che punta ad un considerevole adeguamento dell’ingaggio. Dall’altra parte c’è però il Bayern Monaco che può essere molto convincente.

La società rossonera ha più volte ricordato che nessuno è considerato incedibile e se i tedeschi dovessero accettare di pagare gli 80 milioni di euro chiesti dal Diavolo, sarebbe praticamente impossibile rifiutare. Nei prossimi mesi ci saranno sicuramente novità, ma il futuro di Maignan è abbastanza incerto, come mai prima d’ora.