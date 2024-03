Allenamento Milan, rientro inaspettato in campo: torna dall’infortunio

Ottime notizie in arrivo per i tifosi rossoneri, il giocatore è finalmente tornato ad allenarsi con la squadra.

Giorni di preparazione per il Milan di Stefano Pioli, in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. La sosta è giunta al termine, sabato sera il Diavolo scenderà nuovamente in mezzo al campo in occasione della super sfida con la Fiorentina. Lo sguardo dei rossoneri è proiettato al prestigioso posticipo dell’Artemio Franchi, sarà fondamentale ottenere i tre punti per blindare il posizionamento in seconda classe. Vincere in casa dei Viola, inoltre, aumenterebbe notevolmente il morale della squadra, aspetto molto utile in vista dei prossimi impegni di Europa League.

Lo scacchiere milanista, a partire dall’undici aprile, affronterà la Roma nei quarti di finale della competizione. A Milano si respira aria di grande attesa, l’obiettivo è arrivare fino in fondo per provare a vincere il trofeo che manca nel ricco palmares rossonero. D’altra parte, non sarà affatto semplice avere l’ultima parola sui capitolini che, dall’arrivo di De Rossi sulla panchina, hanno decisamente cambiato marcia. Il Milan, dal canto suo, può fare affidamento sui propri campioni che dovranno trascinare l’intera squadra. Pioli spera di riavere l’intero organico a disposizione e attenzione perché proprio in merito arrivano ottime notizie: dopo l’infortunio, un rossonero è tornato ad allenarsi.

Pioli esulta, rientro importante per i rossoneri

Lo sguardo del Milan è rivolto al prossimo impegno di campionato, in programma sabato sera all’Artemio Franchi. Lo scacchiere milanista è chiamato a prepararsi nel migliore dei modi, a Firenze ci sarà bisogno di una grande gara. Pioli attende l’intero organico in vista del big match e attenzione perché arrivano importanti notizie: secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo il lungo infortunio, Pobega è tornato ad allenarsi. Il centrocampista ha svolto allenamento personalizzato in campo, ma non è finita qui poiché Pulisic, Musah e Leao sono ritornati a Milano. I due statunitensi quest’oggi hanno goduto di un giorno libero, concessogli dal tecnico emiliano per riposare. Anche il portoghese è rientrato quest’oggi e comincerà ad allenarsi da domani.

Ottime notizie per il popolo del Milan che attende di disputare le prossime gare, partendo proprio da quella con la Fiorentina.

I campioni meneghini avranno appena tre giorni a disposizione per ricevere le indicazioni tattiche dallo staff di Pioli, chiamato a eseguire un grande lavoro per sorprendere i ragazzi di Vincenzo Italiano. I tifosi del Diavolo vogliono la vittoria, il supporto dei milanisti si farà sentire anche nella speciale trasferta di Firenze.