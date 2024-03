Ammonizione Theo Hernandez: viene fatta chiarezza sull’episodio!

Il Milan riesce a vincere a Verona ma è subito polemica dopo un fraintendimento sul gol di Theo; arrivano delucidazioni in merito.

I rossoneri a Verona riescono a portare a casa punti importanti per la corsa al secondo posto che ancora però non è saldo. Tre punti sopra la Juve e a quattordici c’è l’Inter che inizia ad accusare qualche colpo negli ultimi match dopo che la macchina di Inzaghi è apparsa sempre perfetta.

Il Milan vince 1-3 ma sul gol Theo Hernandez ecco che scoppia la polemica per via della sua esultanza. Il giocatore, sotto la curva veronese in quel momento, è stato accusato di aver esultato in maniera volontaria verso la curva del Verona per deridere i tifosi e la squadra avversaria. C’è stato poi anche uno scontro tra Baroni, tecnico del Verona, e lo stesso Theo ma la verità è un’altra. A DAZN, ad OpenVar, si è parlato dell’episodio per fare più chiarezza.

Ammonizione giusta a Theo?

L’esultanza al terzino francese è costata un’ammonizione con tanto di fraintendimento. A DAZN ecco che arrivano altre versioni in merito al caso.

Il Milan vince a Verona e sorpassa definitivamente la Juventus che ora lotterà per riconquistare la seconda piazza. Il Milan oggi ha portato a casa la vittoria grazie al solito Pulisic, al ritorno in grande stile di Chukwueze e al primo gol di tenacia realizzato da Theo Hernandez.

Ed è proprio dopo il gol di quest’ultimo che è scoppiata la polemica. Il terzino francese ha realizzato la sua esultanza, già vista in altre occasioni, ma da parte dell’arbitro e del Verona è stato visto come un gesto provocatorio verso la tifoseria e la squadra avversaria, difatti è costata l’ammonizione.

C’è stato anche un confronto a quattro occhi tra Baroni, allenatore gialloblu, e Theo. Ma in realtà si trattava di una incomprensione, tant’è che Theo e Baroni si sono subito scusati tra loro. A DAZN, ad OpenVar, queste le parole di Trefoloni, ex arbitro della massima serie italiana, in merito alla decisione dell’arbitro:

Non entro nel merito dell’episodio, è importante spiegare che il Var non può intervenite in questi casi. L’ammonizione può essere revocata solo in caso di entità sbagliata.

Non solo le sue parole, anche Andrea Stramaccioni è intervenuto dichiarando la sua idea sul giallo a Theo, frutto di un equivoco che farà storia: