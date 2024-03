Ancelotti fa commuovere i tifosi del Milan: messaggio da brividi

Dichiarazione d’amore importante da parte di Carlo Ancelotti verso il Milan che fa commuovere i tifosi.

Il Milan non sta vivendo una grandissima stagione. Infatti i rossoneri sono protagonisti di un’annata a tratti deludente, che li vede al secondo posto in Serie A a -14 dall’Inter, praticamente fuori dalla lotta scudetto e ai quarti di finale di Europa League, nei quali affronterà la Roma di Daniele De Rossi, dopo essere retrocessi dal girone di Champions League.

Poco tempo fa la Guardia di Finanza ha perquisito la sede del Milan, sospettando che il club appartenga ancora ad Elliot, nonostante avesse dichiarato la vendita a RedBird il 31 agosto 2022. Situazione quindi molto particolare per il club rossonero, che si trova in difficoltà sia dentro che fuori dal campo.

Però, comunque, i tifosi rossoneri ultimamente stanno tornando a sorridere, viste le ultime buone prestazioni del Milan che viene da tre vittorie consecutive in campionato. Inoltre oggi c’è stata un’altra notizia che avrà sicuramente fatto molto piacere a tutti i fan di questa squadra.

Infatti Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per l’inaugurazione del nuovo bed and breakfast nella casa del tecnico italiano.

Ancelotti: “Le Champions del 2003 e del 2007 sono i momenti a cui sono più legato”

L’allenatore del Real Madrid ha risposto a diverse domande riguardanti il calcio italiano, i momenti a cui è più legato della sua immensa carriera da allenatore e della passione che lo spinge ancora, all’età di 64 anni, ad allenare. “Il trofeo più importante? Sono più legato ai momenti che alle cose. I momenti migliori sono state le Champions del 2003 e del 2007“.

Gli è stato chiesto poi se seguisse la Serie A e l’allenatore ha risposto: “Sono italiano e mi piace molto il nostro calcio. Ovviamente seguo tutto il calcio internazionale”. “Milan e Real? Due società storiche. Sono le squadre che hanno vinto più Champions League e io ho avuto l’onore di allenarle”.

Parole importanti dell’ex tecnico del Milan che, in un periodo complicato per i rossoneri, è riuscito a far sorridere i tifosi del Diavolo. Carlo Ancelotti è infatti molto amato dai supporter del club di Milano, vista la sua esperienza super positiva alla guida del club dal 2001 al 2009.

L’italiano, infatti, con i rossoneri ha vinto la bellezza di 2 Champions League, nel 2003 in finale contro la Juventus e nel 2007 ai danni del Liverpool, una Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Supercoppa Uefa e un Mondiale per Club.