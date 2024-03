Attacco Milan, Pioli cambia ancora contro il Verona: decisione a sorpresa

Aria di cambiamento in vista di Verona-Milan. Domani alle 15 Stefano Pioli potrebbe rivoluzionare nuovamente l’attacco.

Un altra tappa nel giro d’Europa è stata raggiunta. Il Milan non molla il sogno chiamato Europa League. Giovedì i rossoneri hanno superato senza particolari patemi gli avversari dello Slavia Praga, penalizzati dalla seconda espulsione diretta in due partite. Non è un segreto che i ragazzi di Pioli puntino principalmente sul palcoscenico continentale, ma possibilmente senza “paraocchi”. C’è ancora un campionato da onorare al meglio. Dopo aver sorpassato la Juventus, Leao e compagni vogliono mantenere il secondo posto maturato domenica scorsa.

Non sarà un gioco da ragazzi confermare il piazzamento, a partire dal prossimo turno. Nell’ultima giornata prima della sosta i rossoneri saranno protagonisti a Verona contro un Hellas alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La banda di Baroni cercherà di approfittare della stanchezza degli avversari, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha sottratto energie fisiche.

Per dribblare questa possibilità, Pioli potrebbe optare per un moderato turnover. In base a quanto dichiarato da Peppe di Stefano di Sky Sport, l’allenatore sembra intenzionato a concedere un turno di riposo ad Olivier Giroud. Il francese potrebbe lasciare spazio a Noah Okafor, impiegato nel ruolo di centravanti.

Verso Verona-Milan, Okafor dal primo minuto: Pioli ci pensa

Sarà interessante assistere alla prova dello svizzero in una posizione finora mai ricoperta dall’approdo al Milan. Il numero 17 ha palesato grande attaccamento alla maglia, unito ad un notevole fiuto del gol nel corso dell’anno. Sono cinque i timbri dell’ex Salisburgo, di cui ben quattro subentrato dalla panchina.

L’ex Salisburgo verrebbe assistito dalla trequarti titolare, composta da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Pioli non vuole privarsi dei tre tenori, probabilmente i migliori interpreti della stagione rossonera assieme a Giroud e mattatori nella serata di Praga .Previste novità anche nel reparto arretrato. Ballottaggio in corso tra Kalulu e Gabbia per colui che affiancherà Fikayo Tomori. Per il transalpino sarebbe la prima da titolare dopo l’infortunio (la seconda contando l’intera annata) e a seguito dello spezzone di gara giocato contro l’Empoli.

Le fasce laterali saranno affidate a Calabria e Theo Hernandez, a completare il quartetto di difesa che presidierà la porta difesa da Mike Maignan. Il mosaico di Pioli sarà infine completato dai due tasselli di centrocampo, Bennacer e Reijnders.

Di seguito la probabile formazione completa del Diavolo: