Attacco Milan, Zirkzee pista difficile: prende piede l’alternativa

L’attacco rossonero della prossima stagione è ancora un dilemma. L’olandese era l’obiettivo primario, spuntano però alternative a lui.

Il Milan vanta il terzo attacco del campionato e in questa stagione sono tanti i giocatori del Milan andati a segno. Olivier Giroud vanta 12 gol in campionato e subito dietro di lui c’è Pulisic fermo a 7. Tuttavia i rossoneri viaggiano ad un ritmo elevato, ritmo che però sembra basso se paragonato a quello dei cugini nerazzurri. L’attacco del Milan, però, dovrà essere sicuramente rivisitato nei suoi effettivi.

La dirigenza rossonera per la prossima stagione ha molte idee e sul taccuino ci sono tanti nomi. Bisognerà prima capire però il futuro di Giroud, ma anche quello di Jovic che pare aver preso la fiducia del Milan. Uno dei nomi in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna, che ha stregato mezza Europa, è un’obiettivo del Milan. L’affare però potrebbe non essere facile e il Milan si prepara con due piste alternative, ma di livello.

Zirkzee primo nome, Sesko e Gyokeres dietro

Il Diavolo dovrà sicuramente mettere mano al calciomercato per il suo reparto offensivo. Con Zirkzee pronti altri nomi.

Il Milan in estate sarà sicuramente più attivo di Gennaio sul calciomercato. Un colpo in difesa e un colpo in attacco. Due reparti da completare e l’agenda del Milan sarà piena. Joshua Zirkzee è un giocatore che, come il suo Bologna, ha attirato molti occhi.

Il Milan così come tanti altri club vorrebbero un Zirkzee in attacco. Un giocatore estremamente versatile che però farà dannare mezza Europa in un’asta matta. Il Bayern Monaco sull’olandese avrà la recompra o una percentuale del 40% sulla futura rivendita, dunque il suo futuro è nelle mani del club tedesco.

Se Zirkzee diventarà una pista difficile ecco Sesko e Gyokeres. Benjamin Sesko, 20 anni, è sicuramente un giocatore con alta appetibilità. Al Lipsia sta mostrando buone cose e ora conta già un undici gol. Storia diversa per Gyokeres. L’attaccante dello Sporting vanta una media gol mostruosa ed è molto difficile da realizzare come colpo. In estate dunque sicuramente in attacco potrebbe esserci una novità, bisognerà capire però di che caratura.

La nostra idea su Zirkzee e Sesko al Milan

Olivier Giroud andrà in scadenza nell’estate 2024 e sembra che l’America lo stia corteggiando, tuttavia anche in caso di permanenza rossonera non potrà di certo soddisfare tutto il minutaggio che le tante competizioni della prossima stagione richiederanno. Jovic potrebbe rimanere ma sicuramente servirà un altro innesto.

Zirkzee ha tanti occhi su di sé, sarebbe tuttavia un giocatore estremamente utile per il suo impegno in fase difensiva e offensiva, anche se dal punto di vista realizzativo c’è ancora tanto da migliorare.

Sesko sarebbe invece un’alternativa utile in quanto ad età e fisicità, con margini di crescita davvero ampissimi. In entrambi i casi, però, sarà tutto da valutare nei minimi dettagli la spesa sarà certamente non indifferente.

Tutti e due i nomi sono di grande livello, soprattutto in linea con la linea giovane che i rossoneri stanno cercando di portare avanti.