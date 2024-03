Bayern su Theo, il Milan fissa il prezzo: valutazione da fuoriclasse

Sirene tedesche per Theo Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco. Il Milan spara alto per rinunciare al suo terzino francese.

In questo 2024, seppur con qualche passo falso, il Milan sembra aver totalmente svoltato e con un filotto di vittorie è riuscito a prendersi il secondo posto ai danni della Juventus e ha staccato il pass dei quarti di finale di Europa League, dopo aver eliminato Rennes e Slavia Praga. I Rossoneri sembrano pronti per affrontare nel migliore dei modi il finale di stagione, dove l’obiettivo sarà quello di consolidare il secondo posto (magari provando a ridurre anche il gap con l’Inter) e soprattutto trionfare in Europa.

Tra i principali motivi del netto miglioramento dei ragazzi di Stefano Pioli, ci sono senza dubbio anche le prestazioni di Theo Hernandez, che ha definitivamente schiacciato il piede sull’acceleratore, mettendosi la squadra sulle spalle. Il francese si sta confermando un assoluto top player e l’eccellente prestazione contro l’Hellas Verona è solo l’ultima delle dimostrazioni di quanto l’ex Real Madrid sia decisivo e insostituibile per il club rossonero.

Il classe ’97 è da molti il considerato il miglior al mondo nel suo ruolo e ciò ovviamente si traduce in un interessamento da parte dei top club europei. La lista delle corteggiatrici è davvero molto lunga, ma su tutte sembra esserci il Bayern Monaco, volenteroso di portare a Monaco di Baviera il francese. Il Milan vorrebbe ovviamente evitare questa ipotesi e fissa il prezzo del suo campione.

Theo Hernandez nel mirino del Bayern: non parte per meno di 100 milioni

In estate i Bavaresi dovranno probabilmente dire addio ad Alphonso Davies, sempre più vicino al trasferimento a parametro zero al Real Madrid. Il profilo di Theo Hernandez sembra essere quindi il più adatto per sostituire il canadese ed è per questo motivo che i tedeschi sarebbero pronti all’affondo. Il Milan, però, conosce il valore del suo giocatore e, secondo quanto riportato da TMW, non è pronto a rinunciare a lui per meno di 100 milioni di euro, una valutazione da capogiro ma totalmente il linea con il rendimento del francese.

L’obiettivo del Diavolo è inoltre quello di blindare il suo top player, provando a rinnovare il contratto che al momento ha come anno di scadenza il 2026. Nelle prossime settimane si cercherà, quindi, di arrivare ad un’intesa per rendere Theo ancor più centrale nel progetto rossonero ed anche per allontanare eventuali minacce.

Il nostro pensiero sulla situazione Theo Hernandez

Il Milan ha capito (da molto tempo) che Theo Hernandez è un assoluto pilastro della squadra e che ripartire senza di lui sarebbe molto complicato. Per questo motivo i Rossoneri dovranno fare tutto il possibile per far restare a Milano il francese, anche se ciò dovesse significare fare un sacrificio economico per il rinnovo di contratto e al tempo stesso dire di no ad offerte difficile da rifiutare.