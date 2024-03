Bayern su Theo, il Milan non demorde: lo scenario per il rinnovo

Il Milan vuole blindare Theo Hernandez in vista della prossima stagione. La società rossonera prepara il rinnovo.

Si fanno sempre più costanti e decise le voci di mercato legate ad un concreto interesse del Bayern Monaco nei confronti di Theo Hernandez. Con Alphonso Davies promesso sposo del Real Madrid, la società di Bundesliga si sarebbe fiondata con forza sulle tracce che portano al terzino francese del Milan. Il club bavarese sembrerebbe disposto a fare un investimento importante per il calciatore rossonero. Theo Hernandez sarebbe il nome numero uno nella lista dei prossimi acquisti di mercato del Bayern, disposto a sborsare una cifra che va dai 60 ai 70 milioni di euro.

Tuttavia, con queste cifre, difficilmente il Milan deciderà di aprire le porte della cessione per Theo Hernandez. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera pretenderebbe un’offerta decisamente maggiore rispetto a quella che starebbe pensando di formulare il Bayern. La compagine lombarda sembra essere intenzionata a chiedere circa 100 milioni di euro per Theo Hernandez. Solo nel caso in cui arrivasse una proposta di tale portata, il Milan potrebbe dire addio al giocatore ex Real Madrid. Una somma che per i rossoneri sarebbe in linea con il valore del giocatore francese, da tempo tra i migliori terzini sinistri al mondo.

Le intenzioni del Milan sono chiare: rossoneri pronti a blindare Theo Hernandez

La società rossonera non avrebbe alcuna intenzione di vendere Theo Hernandez nella prossima sessione estiva, almeno che non arrivi un’offerta a cui è impossibile rinunciare. La volontà del Milan è quella di blindare il terzino sinistro, divenuto da tempo uno dei leader dello spogliatoi rossonero.

Al di là dei rumors di mercato, il Milan starebbe già iniziando a preparare un piano ben preciso per mettere in cassaforte uno dei terzini più forti al mondo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. La società rossonera a stretto giro dovrebbe dare il via ai colloqui con l’entourage di Theo Hernandez per cercare di imbastire un accordo sul fronte rinnovo.

L’idea del Milan è quella di mettere fine al corteggiamento del Bayern, garantendo a Theo Hernandez un considerevole aumento dell’ingaggio. La società sarebbe disposta a ritoccare verso l’alto lo stipendio del terzino francese, che attualmente guadagna 4,5 milioni di euro a stagione.

Intanto, Theo Hernandez non perde occasione per mostrarsi più che soddisfatto di vestire la maglia del Milan. Proprio ieri, il terzino francese è stato premiato a Milanello per le 200 presenze in rossonero, facendo intendere con le sue parole di voler restare ancora a lungo alla corte del club lombardo: “Voglio ringraziare tutti, sono felicissimo per le 200 partite in questo grande club e spero di farne ancora di più. Forza Milan”.