Beffa Milan, la Juventus piomba sul difensore: la notizia

Doccia gelata per il Milan che rischia di farsi soffiare il difensore dalla Juventus. Anche i Bianconeri hanno messo il giocatore nel mirino.

La prossima estate sarà sicuramente più che bollente per il Milan che dovrà intervenire in modo massiccio sul mercato, con l’obiettivo di tornare a giocarsi lo Scudetto già dalla prossima stagione. La priorità dei Rossoneri sarà, senza dubbio, quella di portare a Milanello un attaccante di spessore, che possa rimpiazzare in maniera adeguata una colonna come Olivier Giroud, sempre più vicino al trasferimento in MLS dopo il mancato rinnovo con il Diavolo.

Al tempo stesso, però, non ci si potrà certamente dimenticare degli altri reparti e soprattutto della difesa. In questa stagione, complici gli innumerevoli infortuni, si sono manifestati tutti i limiti del reparto arretrato e per questo motivo nella prossima sessione di mercato estiva servirà almeno un acquisto. I nomi presi in considerazione sono molti, ma uno di quelli maggiormente in pole position è quello di Maxence Lacroix.

Il classe 2000 del Wolfsburg lascerà quasi certamente il club tedesco al termine della stagione e il Milan rappresenta una delle piste più calde. I Rossoneri non sono, però, l’unico club italiano sulle tracce del francese: ad essere, infatti, iscritta alla corsa sembrerebbe esserci anche la Juventus, anch’essa intenzionata ad intervenire sul mercato per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, dove salvo sorprese si tornerà a giocare la Champions League.

Lacroix in partenza: Milan e Juventus interessate

Il difensore 23enne si è confermato negli ultimi anni uno dei giocatori più promettenti nel ruolo e dopo quattro anni sembra intenzionato a lasciare la Bundesliga. Il suo contratto in scadenza nel 2025, che non verrà quindi rinnovato, abbasserà senza dubbio le pretese del Wolfsburg e anche per questo motivo i club interessati sono molti. Secondo quanto riportato da L’Equipe, sia Milan che Juventus seguono da molto vicino Lacroix e in estate proveranno ad affondare il colpo.

Il Milan, se vuole davvero portare il francese in rossonero, dovrà quindi fare attenzione anche alla Juventus. I Bianconeri potrebbero presto rassegnarsi all’addio di Bremer, sempre più in orbita Premier League e precisamente Manchester United, e possono perciò rappresentare una seria concorrente nella corsa che porta a Lacroix. Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe, quindi, scaldarsi in maniera considerevole e si potrebbe anche assistere ad un vero e proprio derby italiano sul mercato per il difensore francese.