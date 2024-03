Beffa Milan, la polemica fa scattare la squalifica: l’accaduto

Pesante tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. Il tencico rossonero dovrà rinunciare ad un big per la prossima gara di campionato.

In vista del prossimo match di campionato, il Milan di mister Stefano Pioli dovrà far fronte ad un’assenza pesantissima. Per la delicatissima sfida contro la Fiorentina, la squadra rossonera non potrà contare su Theo Hernandez. Il terzino rossonero sarà obbligato a restare fermo ai box per l’insidiosissima trasferta di Firenze.

Tegola Milan: Theo Hernandez salta la prossima gara di campionato

Brutta tegola per il Milan di mister Stefano Pioli. La batosta per i rossoneri è arrivata in occasione della sfida di campionato contro l’Hellas Verona di Marco Baroni, match valevole per la 29esima giornata di Serie A. La squadra rossonera dovrà rinunciare a Theo Hernandez per il prossimo impegno di campionato a causa dell’ammonizione incassata dal francese al Marcantonio Bentegodi.

È costato caro il cartellino giallo subito da Theo Hernandez nel primo tempo di Hellas Verona-Milan. Dopo essersi reso protagonista con il gol che ha sbloccato il match, il terzino rossonero è stato sanzionato dal direttore di gara Maurizio Mariani con un cartellino giallo pesantissimo. L’ammonizione per Theo Hernandez è arrivata in stato di diffida e quindi il calciatore rossonero sarà costretto a scontare un turno di squalifica in vista della prossima gara. Restano a rischio squalifica, invece, Loftus-Cheek e Musah.

Il motivo dell’ammonizione

Il giocatore rossonero è stato punito dall’arbitro proprio dopo aver siglato la rete del vantaggio a causa di un presunto gesto provocatorio all’indirizzo della panchina dell’Hellas Verona. L’esultanza del terzino, di fatto, ha scatenato l’ira dei tesserati gialloblù. Un’ammonizione che l’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di Dazn ha etichettato come eccessiva: “L’esultanza di Theo non ha nulla di provocatorio. Dopodiché c’è stato un gesto con la mano destra, probabilmente verso la panchina. In tutta franchezza, non vedo un gesto provocatorio che possa essere qualificato come comportamento antisportivo. L’ammonizione mi sembra sicuramente eccessiva. Non era una provocazione verso il pubblico, pertanto la ritengo infondata”.

Dopo il cartellino giallo e le lamentele da parte della panchina gialloblù, Theo Hernandez ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto con mister Marco Baroni, dicendo: “Esulto sempre così”. Quindi, il giocatore francese non sarà a disposizione del Milan di mister Stefano Pioli per la sfida di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in programma dopo la sosta legata agli impegni delle nazionali. Una volta archiviata la trasferta di Verona, la formazione rossonera tornerà di scena in campionato sabato 30 marzo per un match che si prospetta ricco di insidie all’Artemio Franchi, match che il Milan giocherà senza Theo Hernandez.