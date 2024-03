Calabria pensa già a Milan-Inter: la promessa ai tifosi

Davide Calabria, capitano del Milan, pensa già al derby di ritorno ed ha fatto una promessa ai tifosi del Diavolo.

Il Milan è rientrato dalla pausa nazionali con lo sguardo verso la trasferta difficile di Firenze. Rientrato comunque si fa per dire, siccome domani sarà la giornata del ritorno per diversi giocatori. Infatti fin qui, di coloro che hanno preso parte alle varie amichevoli e partite, solamente Leao, Pulisic e Musah hanno messo piede a Milanello. Inoltre questi tre hanno svolto un lavoro di scarico, così come faranno tutti gli altri nazionali nella giornata di domani. Per questo motivo la partita di Firenze diventa ancora più complicata, siccome c’è poco tempo per prepararla. Tuttavia Davide Calabria ha rassicurato i tifosi sul rush finale di stagione.

Infatti il capitano del Milan ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, toccando diversi temi interessanti. In primis il finale di stagione del Milan, che vede il doppio impegno Serie A-Europa League. Dopodiché Calabria ha parlato anche di futuro, in particolare di quello che vede per Rafael Leao, gioiello rossonero. Tuttavia c’è una coincidenza che potrebbe riscrivere la storia del Derby della Madonnina, quella che darebbe all’Inter la possibilità di vincere lo Scudetto proprio contro il Milan. Ed anche in questo caso Calabria ha rassicurato i tifosi, dicendo che non accadrà.

Milan, parla Calabria

Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, rilanciando due temi interessanti: il Derby della Madonnina ed il futuro di Rafael Leao. In particolare il capitano rossonero ha rassicurato che l’Inter non vincerà lo Scudetto nel derby: “È ancora presto per parlare della seconda stella dell’Inter nel derby. Prima ci sono delle partite, ma noi vogliamo vincerle tutte, quindi non succederà”. Messaggio chiarissimo e recapitato a destinazione, magari con un velo di speranza verso un ribaltone che sembra essere decisamente impossibile. Dopodiché Calabria si è concentrato su Leao, stella rossonera.

Infatti il difensore del Milan ha tessuto le lodi del proprio compagno, vedendolo come uno dei candidati al Pallone d’Oro. Calabria ha detto: “Se diventerà più consapevole del suo talento potrà diventare il numero uno al mondo. Penso sia da Pallone d’Oro. A livello fisico e con quelle caratteristiche non ne vedo tanti come lui”. Eppure siamo sempre lì con Leao: le richieste sono consapevolezza e continuità. Richieste che compagni e tifosi continuano a fare al fantasista portoghese da diversi anni. Tant’è che il Milan se lo tiene stretto, consapevole, questa volta di sì, di non poter fare a meno della sgasate di Rafael Leao.