Calabria descrive la sua passione per il Milan: il racconto emoziona i tifosi

Calabria ha raccontato tutta la sua passione per il Milan. Tifosi emozionati dalle sue parole, dichiarazioni da brividi.

Si avvicina il ritorno in campo per il Milan, che nella giornata di sabato affronterà una trasferta affatto semplice. Fiorentina-Milan apre un finale di stagione intenso e pieno di sorprese, ma una vittoria dei rossoneri potrebbe far allungare mister Stefano Pioli sulla Juventus, che sarà impegnata nel big match con la Lazio. La 30esima giornata si prepara a regalare diverse emozioni ai tifosi rossoneri.

La tifoseria vuole vivere un gran finale di stagione tra campionato ed Europa League, ma ad emozionarli ci ha già pensato Davide Calabria. Nell’intervista rilasciata a Radio Serie A, il capitano rossonero ha raccontato tutta la sua passione per il Milan e diversi dettagli del suo passato. Il terzino ha emozionato i tifosi e il racconto è da brividi.

Calabria: “Il Milan è la mia vita”

Il terzino è partito con un racconto da brividi sul suo legame col club rossonero: “Il Milan è tutto, è la mia vita. Avevo 6 anni quando sono andato per la prima volta a San Siro e la mia famiglia è milanista, in camera avevo il poster di Kakà”. Il calciatore ha anche raccontato tuti i sacrifici fatti per realizzare il suo sogno: “Ho sempre sognato di arrivare in Serie A e gli idoli ti aiutano a sognare, ho dovuto fare sacrifici e rinunce, sono cresciuto in fretta. La mia era una famiglia normale, papà muratore e mamma impiegata, mi hanno insegnato cos’è la fatica e dar loro una mano economica è una grande cosa. Mamma è stata fondamentale per le ore che ha sacrificato, quello che ho lo devo a lei“.

Calabria ha raccontato della sua carriera dagli inizi. Nasce come centrocampista, per poi esser messo per la prima volta terzino sinistro da mister Filippo Inzaghi. La situazione d’emergenza lo costringeva a giocare a piede invertito, ma Inzaghi è l’allenatore che gli ha fatto fare “lo switch in carriera, sia nel settore giovanile che con l’esordio in prima squadra”.

“Volevamo vincere lo scudetto, ma l’Inter è fuori dal comune. Stiamo andando bene e viaggiamo allo stesso ritmo dell’anno scudetto. La seconda stella nel giorno del derby non accadrà, ci sono tante partite e vogliamo vincerle tutte, l’obiettivo era fare il meglio possibile”.

Davide Calabria è deciso sul futuro e vuole chiudere la stagione al meglio. Dichiarazioni da capitano, con una fascia che, come spiegato da lui, pesa per evidenti motivi. Grandi responsabilità dal punto di vista umano e dovere di dare l’esempio, il capitano del Milan descrive così una delle fasce più importanti della storia. “Firmare a vita? Perché no”, Calabria giura amore per questi colori.