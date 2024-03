Calciomercato Milan, Furlani guarda in Premier League: due nomi nel mirino

La dirigenza rossonera è già al lavoro: l’obiettivo numero uno è evitare che si ripeta ciò che è accaduto questa stagione.

I rossoneri stanno attraversando un ottimo momento di forma e grazie alla vittoria di Verona hanno allungato sulla Juve, consolidando il secondo posto con 3 punti di vantaggio sui bianconeri. Leao e Pulisic stanno trascinando la squadra a suon di gol e assist, con un Theo Hernandez che incide sempre di più sul rendimento. Ciò che però ha permesso al Milan di fare il salto di qualità è la ritrovata difesa: il Diavolo da quando sono rientrati Tomori, Thiaw e Kalulu è tornato ad avere quella solidità difensiva che senza di loro aveva smarrito.

Pierre Kalulu si è però di nuovo fermato ai box e ora ci si interroga anche sul suo di futuro. Ora dovrà restare fermo per più di un mese a causa di una distrazione del collaterale mediale, accusata durante il match del Bentegodi. Arrivato a parametro zero dal Lione, il francese è alla quarta stagione con in rossonero e in estate chissà che, in caso di buona offerta, verrà considerata la cessione in ottica plusvalenza assicurata. Per questo motivo, la dirigenza avrebbe già individuato due obiettivi per la difesa del prossimo anno.

Furlani guarda a Londra

In caso di partenza di Kalulu, i difensori centrali in rosa sarebbero Tomori, Thiaw e Gabbia, con Kjaer il cui rinnovo è opzione da escludere. Per questo motivo, Furlani, ha scritto nell’agenda alcuni nomi che andrebbero a ringiovanire un reparto dove il Milan ha delle lacune. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di due giocatori giovani con esperienze di calcio giocato importanti, il che li renderebbe pronti fin da subito ad entrare in pianta stabile nelle rotazioni di Pioli. Il primo nome è Trevor Chalobah, di proprietà del Chelsea, con cui il Milan ha fatto buoni affari ultimamente.

Il secondo nome è una vecchia conoscenza del calcio italiano oggi in forza all’Arsenal: Jakub Kiwior. I due hanno un profilo molto simile: l’inglese classe ’99, il polacco 2000; entrambi circa 1.90 di altezza. Sono due ottimi incontristi e grandi atleti: hanno caratteristiche adatte alla filosofia calcistica di Pioli che predilige il possesso di palla, quindi una squadra dal baricentro alto; perciò i difensori devono essere agili e scattanti per sventare i contropiedi. Il costo totale delle due operazioni si stima possa essere sui 35/40 milioni, con il valore del difensore di Arteta che si aggira sui 25 milioni di valutazione.