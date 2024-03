Calciomercato Milan, Furlani ha scelto: si punterà tutto su di lui

Per la prossima stagione il Milan ha un obiettivo di mercato ben chiaro. Ritorna un nome per la difesa; scopriamo chi.

Reduce dalla prima vittoria d’andata in Europa League contro lo Slavia Praga il Milan festeggia. Una partita che è diventata poi ostica ma che è terminata con un risultato sicuramente positivo per rendere la gara di ritorno in discesa. Domenica sarà impegnato in campionato contro l’Empoli per provare ad accendere la freccia a sinistra sulla Juventus, ora alla seconda piazza.

Mentre giocatori e staff pensano ai mille impegni stagionali, ai vertici alti invece si discute anche di calciomercato. Furlani e Moncada ora avranno al loro fianco la figura di Zlatan Ibrahimovic che saprà sicuramente consigliare profili giusti. Dopo la finestra di mercato invernale scadente, i rossoneri andranno alla caccia di nuovi innesti di alto livello. Difatti ecco che ritorna in voga il nome di Alessandro Buongiorno per la difesa, altri obiettivi per il medesimo reparto, ora, sono passati infatti in secondo piano.

Un solo obiettivo per la difesa: Buongiorno

Il difensore italiano ha stregato molti club e il Milan vorrebbe puntare concretamente su di lui. Gli altri nomi sul taccuino sono ora passati in secondo piano.

Il Milan ci aveva già provato a Gennaio, ma è finito in un nulla di fatto. Alessandro Buongiorno, 24 anni, ha stregato la Serie A e non solo grazie alle ultime stagioni molto positive. Una certezza per il Torino che in difesa conta una colonna, ma anche prolifica con tre gol e un assist all’attivo in questa stagione.

I rossoneri avevano anche altre idee in mente per la difesa. Tra questi ad esempio troviamo Lloyd Kelly, difensore inglese del Bournemouth, e Adarabioyo, del Fulham. Però secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com il Milan non avrebbe più intenzione di seguire i due nomi inglesi della Premier League.

Furlani e il Milan vogliono puntare forte su Buongiorno del Torino. Dunque in estate potrebbe esserci una svolta per il reparto difensivo ma ovviamente bisogna capire anche le esigenze economiche del Torino di Urbano Cairo che, forse, potrebbero costringere il Milan ad altre cessioni.

La nostra idea su Buongiorno al Milan

Quello dell’italiano è un profilo giovane che nel Milan potrebbe inserirsi bene. La difesa dei rossoneri negli ultimi mesi ha sofferto di molte cadute fisiche e un nuovo innesto potrebbe giovare. Abituato alla difesa a tre del suo Torino, Pioli a pieno reparto potrebbe anche pensare ad un cambio modulo.

La sua valutazione di mercato, per Cairo, è di 40 milioni e non vorrà, sicuramente, scendere al di sotto di questa cifra. Questo potrebbe portare il Diavolo alla cessione di un top player? Sicuramente un giocatore fisico come lui potrebbe figurare bene affianco a rossoneri come Kjaer, Tomori o Thiaw. Per tornare a puntare in alto servono acquisti di un certo livello e certamente un giocatore come Buongiorno non sfigurerebbe in rossonero.