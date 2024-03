Calciomercato Milan, maxi offerta in arrivo: il top player ai saluti?

La permanenza del calciatore al Milan è sempre più in bilico, con il club rossonero che deve fare attenzione alle maxi offerte in arrivo dall’estero.

Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, dove i rossoneri affronteranno nella doppia sfida un’altra italiana, la Roma di Daniele De Rossi, il Milan di Stefano Pioli nelle ultime giornate di Campionato ha conquistato tre vittorie consecutive, scavalcando di fatto in classifica la Juventus, scivolata al terzo posto. La squadra rossonera si trova attualmente a -14 dalla vetta, occupata dai cugini nerazzurri, ma in questo finale di stagione ha tutte le carte in regola per togliersi qualche soddisfazione e provare a portare a casa il trofeo europeo.

In questi giorni, in cui la Serie A è ferma per la sosta Nazionali, Stefano Pioli lavorerà con chi è rimasto a Milanello per cominciare a preparare la sfida di sabato prossimo contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero non ha a disposizione tanti big della rosa, tra cui Theo Hernandez, impiegato con la nazionale francese in due amichevoli. L’esterno rossonero, tra l’altro, non sarà a disposizione di Pioli per la sfida contro i Viola a causa della squalifica rimediata nell’ultima giornata di Campionato.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Theo Hernandez?

Arrivato al Milan nell’estate del 2019, Theo Hernández è diventato fin da subito un giocatore fondamentale per la rosa rossonera, così come un idolo dei tifosi del Diavolo. Nelle ultime stagioni ha avuto modo di indossare anche la Fascia da Capitano nelle partite in cui Calabria era assente. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2026, ma i rossoneri devono stare attenti alle possibili offerte in arrivo.

L’esterno francese sembra essere contento a Milano, ma non è da escludere che in caso di maxi offerta in arrivo, da parte di un club interessante, le parti decidessero di trattare una possibile partenza.

Come riportato da Matteo Moretto su X, infatti, l’agente di Theo Hernández, Quilón, sta monitorando alcuni possibili scenari di mercato; tra questi, c’è l’interesse del Bayern Monaco, che in caso di partenza di Alphonso Davies punterebbe tutto sull’esterno rossonero. Su Theo ci sono anche alcuni club di Premier League, ma soprattutto nelle ultime settimane si è fatta avanti la Saudi Pro League, con alcuni club pronti ad offrire una maxi offerta sia al calciatore che al Milan. Nota importante, che un pò preoccupa l’ambiente rossonero, è che ad oggi non c’è una vera e propria trattativa aperta per il rinnovo.