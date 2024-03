Calciomercato Milan, occasione dal Manchester United: è un ex Serie A

La dirigenza rossonera già al lavoro in vista del mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione.

In casa Milan cresce l’attesa per vedere la prestazione della squadra dopo la sosta per le nazionali. Gli uomini di Pioli saranno impegnati nel match di sabato sera allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Una partita importante per i rossoneri, che devono blindare il secondo posto e tenere aperti il più possibile i conti dell’Inter per lo Scudetto. Visti i 14 punti di distacco dai cugini, l’obiettivo stagionale diventa quello di vincere l’Europa League, che vedrà i rossoneri affrontare la Roma di De Rossi nella doppia sfida valida per i quarti di finale.

La speranza dei tifosi risiede nel proseguo della striscia di vittorie della squadra, che prima della pausa ha inanellato 5 vittorie consecutive. Nel frattempo la dirigenza rossonera si sta già muovendo in ottica mercato estivo: l’obiettivo principale è quello di trovare un valido sostituto a Giroud, che in estate sembra direzionato verso la MLS. Notizia delle ultime ore è invece la possibilità di vedere in rossonero nella prossima stagione un ex Serie A, ai ferri corti con il Manchester United.

Milan, per la prossima stagione ipotesi Amrabat

Il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, arrivato a Manchester nello scorso mercato estivo dalla Fiorentina, sembra già destinato a lasciare l’Inghilterra. L’ex viola, non è riuscito con le sue prestazioni a convincere l’allenatore Ten Hag e tantomeno la dirigenza dei Red Devils. Va ricordato che il centrocampista è in prestito oneroso al Manchester United che aveva versato 9 milioni di euro nelle casse della Fiorentina. Il diritto di riscatto, che con molta probabilità non verrà esercitato, è fissato invece a 20 milioni più 5 di bonus.

Il giocatore dunque, con tutta probabilità tornerà a Firenze e cercherà una nuova sistemazione dato che il suo ciclo in viola può considerarsi concluso. Secondo calciomercato.com, viste le caratteristiche, Amrabat potrebbe essere un buon profilo per il centrocampo rossonero, nonostante il club momentaneamente non lo starebbe prendendo più di tanto in considerazione. Si parla quindi, al momento, di una pista fredda, anche se il mercato ci ha insegnato che tutto è possibile.

Durante questa stagione, Amrabat ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni. Partito bene nelle rotazioni del tecnico del Manchester, il marocchino si è perso nei mesi successivi, finendo dietro nelle gerarchie e deludendo le aspettative dell’ambiente United. Un giocatore la cui forma è lontana rispetto a ciò che aveva dimostrato con la maglia della Fiorentina e soprattutto con il suo Marocco ai mondiali in Qatar.