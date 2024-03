Calciomercato Milan, pronta l’offerta per il post Giroud: arriva dalla Turchia!

Il Milan ha messo gli occhi su un attaccante in forza nel campionato turco. Il centravanti potrebbe ricevere il testimone da Olivier Giroud.

I mesi più caldi dell’anno potrebbero sottrarre un pezzo pregiato dal mosaico del Milan. È ancora difficile stabilire chi, ma la sensazione è che almeno un top verrà sacrificato per poi dare nuova linfa all’organico. Molto dipenderà anche dall’esito finale della stagione. Un eventuale conquista dell’Europa League potrebbero diminuire le possibilità di una cessione eccellente per fare cassa e impostare il mercato estivo.

Il Diavolo vorrebbe blindare pezzi da cento come Theo Hernandez o Maignan, tornati a grandi livelli. Per evitare l’addio occorre premere sull’acceleratore e terminare l’annata in bellezza. Potrebbe tuttavia esserci un’eccezione alla regola. Sulla lista dei possibili ma non sicuri partenti spicca anche Olivier Giroud.

Le sirene americane stanno tentando il francese, la cui carta d’identità potrebbe essere un fattore nelle valutazioni in Via Aldo Rossi. Il numero 9 è tra i beniamini del popolo rossonero, ma l’impressione è che la società voglia profili più futuribili ma allo stesso tempo già esperti. Chi potrebbe rispettare questi parametri è Sebastian Szymanski, centravanti in forza al Fenerbahce.

Milan, occhi su Szymanski: il piano dei rossoneri

In base a quanto riportato dalla testata turca “Aksam”, i vertici milanisti avrebbero rimesso gli occhi su un pallino già sondato nel corso del mercato di gennaio. Dalla Turchia si parla di un’offerta già formulata dalla società meneghina pari a circa 18 milioni di euro. Di fronte a tale proposta il Fenerbahce avrebbe però storto la bocca, arrivando a chiedere dieci milioni in più rispetto a quanto messo sul piatto dal Milan.

Non è da escludere un rialzo da parte di Furlani e Moncada. La dirigenza deve però giocare d’anticipo per accaparrarsi il centravanti già a quota 14 gol e 12 assist tra tutte le competizioni. Sul 23enne polacco è forte il pressing di club come il Napoli e il Tottenham. Il polacco era stato individuato come possibile vice-Giroud in un momento in cui le seconde linee, specialmente nel reparto arretrato, non convincevano. La pista era stata abbandonata a seguito della rinascita di Jovic e dell’apporto sempre decisivo ai match di Okafor.

Le circostanze dubbie riguardanti il prolungamento di Giroud e del serbo, Szymanski potrebbe tornare di moda. Se l’MLS sferrasse l’attacco definitivo a Olivier, l’ex Feyenoord tornerebbe in lizza, andandosi a giocare il posto come candidato a nuovo 9 del Milan con Joshua Zirkzee. Duello tra giovani prospetti che il Diavolo non vuole lasciarsi sfuggire per un nuovo capitolo.