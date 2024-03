Capello esalta il Milan di Pioli: stoccata alla Juventus

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, esaltando il momento di forma e lanciando anche una frecciatina alla Juventus.

Dopo un inizio abbastanza altalenante, con troppi passi falsi che hanno condizionato il percorso sia in campionato che in Champions League, ora il Milan sembra aver preso consapevolezza dei propri mezzi e ha dato un’accelerata nel momento più importante. I Rossoneri vengono da un filotto di cinque vittorie, tre in Serie A più le due in Europa League contro lo Slavia Praga, prendendosi quindi il secondo posto in classifica e accedendo ai quarti di finale di Europa League.

Il Diavolo è stato capace di farsi forza nel momento più decisivo e ora sembra pronto ad affrontare l’ultima parte di stagione nel migliore dei modi, con l’obiettivo di chiudere alle spalle dell’Inter e di provare a tornare a vincere anche in Europa. Anche i top player sembrano ritrovati e le ultime prestazioni lo dimostrano pienamente.

La squadra ha trovato la fiducia che forse mancava nei primi mesi della stagione e il netto cambio di rotta è senza dubbio dovuto anche ad una presa di coscienza delle potenzialità dell’organico. I ragazzi di Stefano Pioli hanno, quindi, tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati e anche le recenti dichiarazioni di Fabio Capello (che di grandi squadre se ne intende) sono a favore della squadra.

“Può inventarsi di tutto”: le parole al miele di Capello

L’ex allenatore del Milan, che in rossonero ha vinto ben 4 Scudetti e una Champions League, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulla situazione in campionato, dove al momento le due milanesi sembrano avere un altro passo e anche una rosa nettamente migliore rispetto alle avversarie, anche della Juventus di Max Allegri:

Il Milan non è secondo per caso, ha una rosa più competitiva rispetto a quella della Juventus. A sinistra, grazie a Theo Hernandez e Leao può inventarsi di tutto nell’arco dei 90 minuti.

Queste, quindi, le dichiarazioni di Capello riguardo il club rossonero, che può benissimo puntare al secondo posto, avendo una rosa più competitiva anche della Juventus, con cui Leao e compagni si stanno giocando proprio la seconda posizione in classifica. La fascia sinistra negli ultimi anni è sempre stato il punto di forza della squadra e anche le ultime prestazioni lo stanno dimostrando a pieno.