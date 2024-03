Caressa fa infuriare i tifosi del Milan: le sue parole fanno discutere

L’intervento di Fabio Caressa ha fatto infuriare i tifosi rossoneri, i quali non sono minimamente d’accorso con il telecronista.

Il Milan è impegnato, tra campionato ed Europa League, in un periodo molto intenso. Dopo la vittoria abbastanza sofferta di giovedì scorso contro lo Slavia Praga, sta preparando la ventottesima giornata di Seria in programma domani alle ore 15 a San Siro contro l’Empoli.

Come se non bastasse è costretto ad affrontare anche questioni extra-campo. Infatti, Fabio Caressa, una delle voci più importanti del panorama televisivo italiano, ancora una volta si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno fatto discutere. Questa volta è toccato ai tifosi del Milan, che sentendo le ultime parole del telecronista sono andati su tutte le furie.

Le parole di Caressa

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Fabio Caressa ha parlato di giocatori appartenenti alla storia passata del calcio. Durante la sua analisi su chi si possa considerare o meno un fenomeno, ha tirato in ballo molti calciatori ex Milan. “Per me di fenomeni nella storia del calcio ce ne sono stati pochi – ha iniziato Caressa – considero tali Maradona, Baggio, Ronaldo e Crujiff”. Ha poi continuato dicendo: “Ci metto dentro anche Cristiano Ronaldo e Messi, oltre che gli italiani Del Piero e Totti, ma non considero fenomeni Gullit e Kakà“.

Successivamente ha sparato a zero su altri giocatori che hanno indossato la maglia rossonera: “Van Basten secondo me è stato un fenomeno ma è durato troppo poco, mentre Ronaldinho non lo è stato perché non giocava per la squadra“. Ha poi commentato la carriera di uno dei difensori simbolo di questo sport, Paolo Maldini: “Era un grandissimo giocatore, ma non lo considero un fenomeno“.

Per queste dichiarazioni, i tifosi del Milan si sono arrabbiati parecchio. Secondo gli appassionati rossoneri Caressa ha esagerato toccando calciatori che sono stati importantissimi per la loro squadra e più in generale per la storia di questo sport. Non è la prima volta che il telecronista di Sky incappa in queste dichiarazioni che il più delle volte fanno infuriare i supporter delle varie squadre, e chissà se non lo farà nuovamente in futuro.