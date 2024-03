“Cercheremo di rendergli la vita difficile”: Milan, l’avversario avvisa Pioli

Si riparte col botto. Il Milan è atteso da un mese d’aprile infernale. Uno tra i prossimi avversari ha mandato un messaggio chiaro ai rossoneri.

Aprile è il mese della verità. 30 giorni per decidere se la stagione del Milan può avere ancora qualcosa a cui aggrapparsi o se ogni speranza si affievolirà. Il tour de force che può indirizzare il destino dei rossoneri si apre a Firenze, nella cornice dell'”Artemio Franchi”. Dalla Toscana parte una serie di partite in cui al Diavolo non sono concesse leggerezze. Il calendario è arduo e il margine d’errore è minimo.

Ma Leao e soci hanno tutte le carte in regole per affrontare al meglio questo ciclo di gare, che avrà il suo culmine nel doppio confronto con la Roma in Europa League. Anche in campionato va mantenuta la concentrazione alta per rimanere aggrappati alla seconda posizione, tenendo a debita distanza la Juventus lontana tre lunghezze.

Altra sfida da cerchiare in rosso è il derby della Madonnina contro l’Inter. Prima di allora, per cercare di rinviare la festa ai “cugini”, bisognerà archiviare le pratiche Sassuolo e Lecce. I salentini faranno visita a “San Siro” sabato 6 alle ore 15.

Milan, tour de force all’orizzonte: l’avversario lancia la sfida ai rossoneri

Anche giallorossi di Gotti sono attesi da un doppio impegno complicato. A Pasquetta arriverà la Roma al “Via del Mare”, mentre cinque giorni dopo si vola a Milano. Sarà tutt’altro che agevole fare punti salvezza contro due compagini in piena lotta Champions League, ma Federico Baschirotto ha suonato la carica in un’intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono partite difficili, Roma e Milan sono due formazioni blasonate che possono contare su grandi campioni. Noi però lavoriamo quotidianamente per prepararci al meglio, andremo in campo cercando di vincere“.

Il difensore ha proseguito incitando la squadra come segue:

“Giochiamo sempre per portare a casa l’intera posta in palio. Cercheremo di rendere la vita difficile sia alla Roma che al Milan per ottenere punti importanti nella corsa salvezza”.

Dalle parole del difensore fuoriesce l’entusiasmo e la consapevolezza dell’azzurro. Il Lecce non naviga in acque tranquille, ma l’arrivo di mister Gotti può essere un’iniezione di fiducia e adrenalina. Inoltre i rossoneri non devono dimenticare quanto avvenuto circa un girone fa. Lo scorso 11 novembre i salentini spaventarono Pioli, che ringraziò il VAR per il gol annullato a Piccoli che avrebbe completato la rimonta la “Via del Mare”. Il match contro i giallorossi, come ogni altro da qui a fine stagione, va onorato come se fosse una finale, in modo da prepararsi al meglio al palcoscenico continentale.