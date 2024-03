Cessioni Milan, il Bayern piomba sul baby prodigio: i tifosi tremano

Il Milan dovrà fare attenzione a non lasciarsi scappare un giocatore molto promettente finito nel mirino del Bayern Monaco.

Il Milan potrebbe vedersi soffiare via un giovane rossonero. Sirene estere suonano per il giocatore, in quanto diversi club hanno messo nel mirino l’attaccante approfittando di un probabile mancato accordo con il club. Attenzione, dunque, alle cessioni, in quanto se i rossoneri vogliono fondare una squadra giovane e ripartire dai fiori del vivaio del Milan, allora bisogna tenersi stretti giocatori che potrebbero fare la differenza nel Milan del futuro.

Il giovane talento rossonero, viste le diverse richieste, potrebbe fare le valigie e costruire il suo futuro lontano da Milano, nonostante abbia dichiarato più volte amore nei confronti del Milan. Il suo sogno sembra essere quello di diventare una stella del club, ma al momento non sembrano esserci accordi dal punto di vista contrattuale sul suo futuro. Per questo motivo, ne ha approfittato il Bayern, che ha messo nel mirino il giovane talento rossonero.

Milan, attenzione a Camarda: ancora nessun contratto professionistico in rossonero, si inserisce il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Bild, il Bayern Monaco sarebbe interessato al profilo di Francesco Camarda, giovane talento rossonero classe 2008. L’attaccante rossonero, infatti, seppur giovanissimo, avrebbe potuto sottoscrivere il primo contratto professionistico con il Milan lo scorso 10 marzo, data in cui ha compito sedici anni. Ma così non è stato, e ancora non sembra esserci accordo tra le parti, almeno fino a luglio, quando Camarda potrà firmare un contratto per tre stagioni e non più soltanto per due.

Per questo motivo, le voci su un probabile futuro lontano da Milano si fanno sempre più insistenti, in quanto quello di Camarda è un nome che piace anche all’estero, in particolare al Bayern Monaco, che vorrebbe assicurarsi il giocatore. Le big potrebbero approfittarne per accaparrarsi il giocatore proprio nel corso di questi mesi.

Una volta smentite le voci delle commissioni da dieci milioni dagli agenti del giocatore, il suo entourage ha voluto sottolineare come, in realtà, per il giocatore e per la sua famiglia sia prioritario il progetto tecnico. Camarda, assieme a chi gli sta attorno, vorrà analizzare il progetto tecnico pensato per la sua crescita a livello professionale, essendo giovanissimo e con tanta voglia di mettersi in gioco.

Camarda, che ha esordito in serie A con la maglia del Milan il 26 novembre 2023 nella gara contro la Fiorentina, è particolarmente legato al club. Debuttando a 15 anni e 260 giorni, ha persino superato Paolo Maldini, leggenda rossonera. Dunque al giocatore un futuro al Milan non dispiacerebbe affatto.

Il discorso può rimanere aperto perché il rapporto con il club è ottimo, ma il Milan non deve sottovalutare l’inserimento di squadre del calibro del Bayern Monaco, che potrebbero presentare all’attaccante proposte interessanti per il suo futuro.