Clamoroso scenario di mercato: ritorno annunciato al Milan

Il Milan è pronto ad un particolare ritorno in vista del mercato estivo. L’annuncio è stato già dato e il calciatore – con ogni probabilità – sarà di nuovo rossonero a fine stagione.

Alla fine del campionato potrebbe esserci un clamoroso ritorno tra le fila del Milan. La società, ancora in dubbio su molti aspetti come sul chi guiderà la panchina rossonera dal prossimo anno, sa già che in estate vedrà tornare un giocatore. Sembrerebbe presto parlare di calciomercato visto che la stagione è ancora in corso. Il Milan, infatti, vuole sigillare il secondo posto in campionato e ha come obiettivo quello di provare a vincere l’Europa League, un trofeo che manca nella bacheca del club.

La società rossonera, in seguito, si occuperà di tutte le altre questioni. Si passerà dalla decisione sull’allenatore fino ai possibili acquisti da effettuare per migliorare la rosa, passando per le questioni che riguardano gli esuberi, le cessioni e i rinnovi. Una delle poche certezze in vista della sessione estiva di mercato è quella di un ritorno già annunciato: il calciatore sarà di nuovo a disposizione della squadra a partire dal prossimo giugno.

Milan, quasi sicuro il ritorno di Origi

Divock Origi a fine stagione farà ritorno al Milan. L’attaccante belga, ora in prestito al Nottingham Forrest, non sarà riscattato dalla società inglese e, quindi, dovrà rifare le valigie e prendere l’aereo per Milano. Il 28enne, secondo quanto si apprende da Calciomercato.com, non avrebbe soddisfatto le aspettative in Premier League e il Nottingham non avrebbe nessuna intenzione di tesserarlo definitivamente a fine stagione.

Il centravanti belga non ha trovato fortuna in Inghilterra: in questa stagione ha collezionato 17 presenze tra Premier League e FA Cup trovando la rete una sola volta in coppa. Il suo rendimento non è stato tra i migliori finora e non sta aiutando il Nottingham Forrest nel raggiungere l’obiettivo salvezza. Il club inglese, infatti, è terzultimo a 21 punti, complice anche la penalizzazione di quattro punti imposti dalla federazione. Se la situazione dovesse rimanere la stessa per le prossime nove gare ancora da disputare, la retrocessione in Championship è assicurata.

Origi, probabilmente, proverà a dare una mano in vista del rush finale per evitare la disfatta definitiva del Nottingham. Da giugno sarà di nuovo un calciatore del Milan e il club dovrà capire cosa fare con il belga. L’obiettivo sarà quello di trovare una soluzione per l’ex Liverpool che ha ancora due anni di contratto con il club rossonero.