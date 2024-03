Colpo Milan, cambia il futuro del baby prodigio: accordo raggiunto

I rossoneri si muovono in anticipo e blindano il baby gioiello, trovato l’accordo a cifre inferiori per farlo rimanere a Milano.

Sul mercato è sempre bene muoversi d’anticipo per battere la concorrenza ed evitare possibili beffe dell’ultimo minuto. Così ha fatto il Milan che sta già pensando al futuro e non vuole perdere tempo. I rossoneri sono in una fase delicata della stagione ma portarsi avanti e bloccare delle trattative è un’ottima idea. Furlani e Moncada sono al lavoro per completare la rosa i più presto possibile, a causa della nuova Champions League e del Mondiale per Club le squadre dovranno anticipare la preparazione estiva. Prima la rosa è completata meglio è.

Stefano Pioli è ancora in bilico, anche se nelle ultime settimane si sono calmate le acque riguardo il suo futuro grazie ai risultati e alle grandi prestazioni della squadra, la permanenza del tecnico parmense a Milanello è ancora incerta. Saranno decisivi gli ultimi mesi di stagione, con la dirigenza che si muoverà a seconda dell’allenatore della prossima stagione. Nel frattempo, i rossoneri hanno blindato uno dei gioielli dell’Academy, arrivato in prestito con diritto di riscatto in estate e che il Milan non aveva nessuna intenzione di perdere.

Nuovo accordo con il Real Madrid

In estate, Alejandro Jimenez era arrivato a Milanello dal Real Madrid; i blancos avevano fissato il rinnovo del prestito a 5 milioni ma, come riportato da Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, i parametri dell’equazione sono cambiati. I rossoneri infatti hanno intavolato la trattativa e sono riusciti a ridurre il prezzo di riscatto concedendo alle merengues una recompra maggiore su un’eventuale futura rivendita del difensore spagnolo. Il terzino fino ad ora è a quota 5 presenze con la prima squadra e quando ha giocato ha fatto vedere le sue grandi qualità.

Furlani e Moncada hanno trovato l’accordo con il Real e ora devono mettersi al lavoro per trovare l’intesa con il giocatore e il suo entourage. Il classe 2005 ha mostrato a sprazzi ciò che potrebbe fare in un sistema giusto e il Diavolo ha deciso di puntare forte su di lui. Una sua crescita potrebbe aprire la strada a una cessione faraonica di Theo Hernandez. Non è un segreto che il Bayern Monaco sia pronto a fare follie per il terzino francese e i rossoneri potrebbero essere disposti a fare cassa con il numero 19 se Alejandro Jimenez dovesse essere il fenomeno che molti da quelle parti pensano che sia.