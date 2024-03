“Contento del Milan?”, Musah esce allo scoperto in conferenza stampa

Musah è intervenuto nella conferenza stampa della propria nazionale e ha parlato della stagione con il Milan.

Yunus Musah è stato acquistato dal Milan la scorsa estate dal Valencia per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Nell’ultimo periodo, quello successivo ad un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco nel mese di dicembre, non ha trovato molto spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Bisogna sottolineare, però, quanto è stato utile quando molti dei suoi compagni erano fermi per infortunio. Infatti, la sua duttilità ha permesso a Pioli di utilizzarlo in diversi ruoli come il terzino, il centrocampista centrale e l’esterno d’attacco. Musah, nell’ultima conferenza stampa della sua nazionale, ha parlato della sua stagione con la maglia rossonera.

Milan, ecco le parole di Musah

Direttamente dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti, Musah ha parlato così della sua prima stagione in Italia e con il Milan: “Sono in un club davvero forte e sono molto contento di aver giocato dall’inizio diverse partite sia in campionato che in Champions League“. Ha poi continuato affermando come la stagione stia andando bene e come lui e i suoi compagni mettano ogni volta in difficoltà mister Pioli, poiché, secondo la sua opinione, la rosa rossonera è di altissimo livello.

Successivamente ha speso delle belle parole per il suo compagno di club e di nazionale Christian Pulisic: “In questa stagione è il miglior attaccante del Milan, sta segnando molti gol e sono contento di vederlo così in forma“. Ha poi aggiunto come lui aiuti Pulisic con la lingua italiana e di come è migliorato nell’ultimo periodo riuscendo a capire l’allenatore ed i compagni di squadra.

In questa stagione Musah ha collezionato 23 presenze in campionato. C’è da sottolineare, però, come soltanto in 8 occasioni è partito dal primo minuto, mentre 15 volte è entrato dalla panchina. In questa edizione della Serie ha fornito 1 assist per i suoi compagni nel mese di ottobre contro il Genoa. Diverso è il discorso nelle competizioni europee. Infatti, nel girone di Champions League ha fatto registrare 5 presenze, di cui soltanto 1 dalla panchina, mentre in Europa League è stato titolare in entrambi i match con lo Stade Rennes e nel ritorno con lo Slavia Praga. Soltanto nell’andata degli ottavi di finale è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Dunque, l’apporto che ha portato Yunus Musah al Milan è stato importante. Nell’ultima parte di stagione cercherà sicuramente di mettersi in mostra e di riservarsi molti più minuti di quanti ne ha giocati nell’ultimo periodo. La sua duttilità sarà un valore aggiunto per Stefano Pioli e per l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League.