Corsa scudetto, Inzaghi emblematico in diretta: c’entra il Milan

L’allenatore dell’Inter ha commentato in diretta il proprio percorso stagionale e ha tirato in ballo anche il Milan.

I rossoneri stanno preparando la sfida all’Empoli, valevole per la ventottesima giornata di Serie A ed in programma domani alle ore 15. Dopo la vittoria per 4-2 nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sparta Praga, la squadra di mister Pioli vuole continuare il suo percorso in campionato per blindare la qualificazione alla Champions League in vista della prossima stagione.

Rimane questo l’obiettivo dei rossoneri che al momento sono fuori dalla corsa per lo scudetto considerando i 19 punti che li separano dalla capolista. Tuttavia, Simone Inzaghi ha voluto dire la sua a riguardo.

Milan, Inzaghi parla della corsa scudetto

L’allenatore dell’Inter è stato intervistato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Bologna. Dopo aver analizzato la prestazione della sua squadra, ha esposto la sua opinione in merito alla corsa scudetto. Di seguito le sue parole: “In campionato stiamo facendo un qualcosa di straordinario ma non siamo ancora sicuri dell’obiettivo che abbiamo“. Il riferimento alle possibilità del Milan di avvicinare i nerazzurri e riaprire il discorso scudetto è chiaro. Tuttavia, le parole di Inzaghi sono state dettate da semplice scaramanzia visto il divario in classifica tra le due squadre.

La stagione dell’Inter è sicuramente straordinaria, ma quella della squadra di Stefano Pioli è comunque ottima. Al di là di alcuni passi falsi in campionato e soprattutto in Champions League, dove ha affrontato il girone più complicato dell’intera competizione, i rossoneri sono ad un punto dal secondo posto occupato dalla Juventus e sognano di arrivare in fondo all’Europa League. Inoltre, il Milan ha ancora il derby di ritorno da giocare che in caso di vittoria potrà accorciare le distanze, anche se di poco, tra i due club.

Oltre alla classifica, il match tra Milan ed Inter in programma il 21 aprile darà l’occasione ai rossoneri di rifarsi dopo i troppi derby persi consecutivamente. Il finale di stagione dirà se Simone Inzaghi avrà ragione o meno. Quel che è certo è che il Milan è concentrato sul concludere al meglio sia il campionato che l’Europa League, a partire dal match di domani a San Siro contro l’Empoli.